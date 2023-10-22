Güne soL'dan bakın: 22 Ekim 2023

Gazze'de 16. gün: İsrail'in saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi öldü.

TKP'nin Cumhuriyet etkinliği başladı: Halk için Cumhuriyet, Cumhuriyet için Sosyalizm Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılını İzmir'de kitlesel bir açık hava etkinliğiyle selamlıyor. Haber TKP'nin Cumhuriyet etkinliği başladı: Halk için Cumhuriyet, Cumhuriyet için Sosyalizm

Tarikat kampı hakkında uyarı yapılmış, şiddet rapora geçirilmiş

Devlet koruması altındaki çocukların tarikat kampına yollanmasına ilişkin skandala ilişkin haberimizin yayımlanmasından birkaç gün önce yasal sürecin başlaması için işlemler yapıldığı ortaya çıktı.

6 Gün Savaşı: İsrail'in fiili işgalinin başlangıcı

Mısır Süveyş Kanalı’nı devletleştirince, emperyalizm İsrail’e saldırı emri verdi. Savaş Filistin’deki fiili işgali başlattı ve tüm dengeleri değiştirdi.

Eskişehir'de bir öğrenci daha hayatına son verdi: Kaldığı yurdun 5'inci katından atladı

Eskişehir'de kaldığı KYK yurdunun 5'inci katından atlayan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Çember kısa filmi: 'Yok olmuş bir kentin son tanığı'

Hatay'ın 6 Şubat öncesinde son görüntülerinin kayda alındığı kısa film Çember'i yönetmeni Berkan Aktepe ile konuştuk: "Kurgu sırasında sürekli içime ağlıyordum. İnatla umutla tutundum Çember'e."

Bilim insanları neden ekonomi konuşur?

Bilim camiasının büyük bir kısmı tıpkı molekülleri, deneyleri hakkında kafa yordukları gibi ekonomik meselelere de kafa yoruyor ve bu meselelere ilişkin yorumlar yapıyor.

AKP'nin 100. yıl programı belli oldu: Erdoğan sergisi, su şovu, dron gösterisi...

AKP iktidarının Cumhuriyetin 100. yılı programı açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan sergisi, dijital sergi, su şovu, dron gösterisi...

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 100. yıl programı: Kuran tilaveti, hatim duası...

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cumhuriyetin 100. yılına dair programında Kuran tilaveti ve hatim duasına yer verilirken, koordinasyon görevlerinin imam hatip liselerine verilmesi dikkat çekti.

Hiranur Vakfı'nda çocuk istismarı davasında yarın karar çıkması bekleniyor

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını "dini nikahla" evlendirmesine yönelik davada yarın karar çıkması bekleniyor.

Başsavcılık'tan 'Dilan-Engin Polat kaçacak' iddialarına yönelik açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Dilan Polat ve Engin Polat'ın yurtdışı yasağının bulunduğu hatırlatılarak tüm mal varlıklarlarına el konulduğu belirtildi.