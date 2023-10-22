İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evlerinde kalan devlet korumasındaki çocukların tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın, Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığını soL haberleştirmişti.

Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili derneğin 3 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında vakfın Güngören ilçesinde faaliyet gösteren Özel Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda planlanan kampı soL'un haberinin ardından kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bir hafta erken sona erdirilmiş ve çocuklar çocuk evlerine geri teslim edilmişti.

Kampla ilgili haberi yazısında değerlendiren Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen hakkında ise soruşturma başlatılmıştı.

Haber yayımlanmadan önce raporla kayda geçmiş

Kalkandelen, haberin yayımlanmasından birkaç gün önce yasal sürecin başlaması için işlemler yapıldığını ve konunun şu anda savcılıkta olduğunu açıkladı. Ayrıca Kalkandelen, il müdürlüğünden henüz teftiş için muhakkik gönderilmediğini belirtti.

Kalkandelen'in "Tarikat kampı hakkında uyarı yapılmış, şiddet rapora geçirilmiş!" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Ulaştığım bilgiye göre, devlet korumasındaki çocuklar tarikat kampına gönderilmeden önce, yetkili personel, çocukların başında bir kamu görevlisinin olmaması ve yatılı kalacakları yer ile ilgili sosyal incelemenin yapılmamış olması nedeniyle İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü kampın uygun bulunmadığı konusunda uyarsa da kabul görmemiş.

Olayın, kampa gönderilen çocukların bir ay sonra yaşadıklarını anlatmaları üzerine, 14.09.2023’te tutulan bir raporla kayda geçirildiği de edindiğim bilgiler arasında...

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’na bağlı kurumlar, uyarılara rağmen korumaları altındaki çocukları korkunç bir kampa göndermiş. Çocuklar şiddet görüp istismara uğradıklarını anlatmış ve bütün bunlar yetkililer tarafından kayda geçirilmiş."