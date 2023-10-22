AKP'nin 100. yıl programı belli oldu: Erdoğan sergisi, su şovu, dron gösterisi...

AKP iktidarının cumhuriyet ve cumhuriyet değerlerine karşı gerçekleştirdiği saldırı her geçen gün derinleşmeye devam ederken, Cumhuriyetin 100. yılına az bir süre kalmış olmasına karşın herhangi bir programın açıklanmamış olması dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yıldönümü için gerçekleştirilecek etkinlikleri açıkladı. AKP'nin cumhuriyetin 100. yılına dair yapacağı etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi" olduğu açıklandı.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

AKP'nin 7 Ekim'de gerçekleştirdiği "4. Olağanüstü Büyük Kongresi" için başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkenin siyasi parti temsilcisinin uçak bileti ve konaklama masrafları karşılanmak üzere Ankara'ya davet edilirken, yabancı ülkelere ve uluslararası örgütlere Cumhuriyet'in 100. yılına dair herhangi bir davet yapılmaması gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yıldönümü için gerçekleştirilecek etkinlikleri açıkladı. Açıklanan programa göre; etkinlikler çerçevesinde dijital sergiler, ışık ve su gösterileri gerçekleştirilecek.

'Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'

"Etkinliklerde 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verileceği" belirtilirken, "Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısının duyurulacağı" iddia edildi.

Açıklamada; etkinlik kapsamında dijital sergiler, üç boyutlu gösteriler, dron ve havai fişek gösterileri, su şovları, anıtsal görünümlü monolitlerin kurulacağı belirtildi.

Açıklamada en dikkat çeken etkinlik ise İstanbul Üsküdar Meydanı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi" oldu. Sergide, "Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projelerin dijital deneyim alanında sergileneceği" öne sürüldü.

Dijital sergi, su şovu, dron gösterisi...

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yer alan diğer etkinlikler şöyle:

"Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

'Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi' etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen '100. Yıl Marşı' ile yankılanacak.

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak 'Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı' gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmî logosundan esinlenerek hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu' ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de ayrıca İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri de yapılacak. 100. yıla özel görsellerin 2023 dron ile aktarılacağı etkinlikte de gökyüzünde bir şölen izleyicilerle buluşacak.

29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

Başkanlığımızın koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.

Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan 'yuzuncuyil.gov.tr' adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor."