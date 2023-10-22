Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 100. yıl programı: Kuran tilaveti, hatim duası...

Cumhuriyetin 100. yılına tam 1 hafta kaldı. İktidarın, 100. yıla az bir süre kalmış olmasına karşın herhangi bir program açıklamamış olması ise dikkat çekmişti.

AKP iktidarının cumhuriyet ve cumhuriyet değerlerine karşı gerçekleştirdiği saldırı her geçen gün derinleşmeye devam ederken, sayılı günler kalan yıldönümüne dair etkinlik programları yavaş yavaş açıklanmaya başlandı.

İktidarın Cumhuriyet değerlerine saldırı niteliğindeki etkinlik programları arasında; Recep Tayyip Erdoğan özel sergisi, hafızlık öğrencilerinden 1923 Hatim, 100. yıl mevlid programı, dron ve havai fişek gösterileri bulunuyor.

Kuran tilaveti ve hatim duası

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Cumhuriyetin 100. yılına dair programını paylaştı. Paylaşılan söz konusu programda da diğer programlarda olduğu gibi laikliklik ayaklar altına alındı.

Açılışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam edecek olan program, Kuran tilaveti ve "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 hatim duası" ile sürecek.

İmam hatiplere koordinatörlük, meslek liselerine ikram hazırlama

Yenimahalle ilçesinde bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Koferans Salonu'nda düzenlecek olan programda, okullara yönelik görev dağılımı da dikkat çekiyor.

"100. yıl ve Türkiye Yüzyılı Temalı Sergi" için görevlendirilen 4 okuldan 3'ü imam hatip liselerinden oluşurken, "Anma Programı"nın koordinatörlüğü de Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilecek.

Programların ikramlarının hazırlanıp sunulması ise iki mesleki ve teknik anadolu şisesi tarafından yapılacak.