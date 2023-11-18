Güne soL'dan bakın: 18 Kasım 2023

Die Welt: Hamas finansal işlemlerini Türk bankaları üzerinden gerçekleştiriyor

Erdoğan’ın Berlin ziyaretinden sonra Almanya'da Hamas ile Türk bankaları arasındaki ilişkilerin sıralandığı bir haber yayımlandı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi 'yağış var temsil iptal' dedi ama aslında binayı su bastı

İZDOB basitçe "hava şartları nedeniyle bale temsilinin iptal olduğunu" açıkladı. Oysa görüntüler, binada her yeri su bastığını gösteriyor.

soL TV | soL’a Sansür: Tosyalı Holding, damacana, devasa kârlar, ucuz hayatlar…

soL TV bundan sonra “soL’a Sansür” programında, soL'a verilen erişim engeli cezalarını anlatacak.

Doktor olmayan hastanede emekçiye zorla cumartesi mesaisi

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde emekçiler doktor olmamasına rağmen zorla mesaiye çağırıldı.

34. Ankara Film Festivali'nin ardından: 'Skandal' yok ama derin kriz sürüyor

İçinden geçilen süreçte “krizsiz” festival beklentisini bir kenara bırakmak, sorunların kaynağıyla yüzleşip, sadece “sansüre hayır” demekle geçiştirmeden sorunu ele almak gerekiyor.

Şeker Ali Bey

Adının başına “Şeker” lakabını taktılar. Çok uzun yıllar adaya muhtar yaptılar. O yıllarda adada olan Deniz Harp Okulu’ndaki ayrımsız tüm merasimlerde de onu şeref locasına oturtmayı ihmal etmediler.

Mogan Gölü'nde çevre katliamı: Kuşların yuvasıydı moloz mekanı oldu

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde bulunan Mogan Gölü'nün sazlıklarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı halı saha inşaatının molozları ve plastikleri döküldü.