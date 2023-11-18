Güne soL'dan bakın: 18 Kasım 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

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Die Welt: Hamas finansal işlemlerini Türk bankaları üzerinden gerçekleştiriyor

Erdoğan’ın Berlin ziyaretinden sonra Almanya'da Hamas ile Türk bankaları arasındaki ilişkilerin sıralandığı bir haber yayımlandı.

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Die Welt: Hamas finansal işlemlerini Türk bankaları üzerinden gerçekleştiriyor

İzmir Devlet Opera ve Balesi 'yağış var temsil iptal' dedi ama aslında binayı su bastı

İZDOB basitçe "hava şartları nedeniyle bale temsilinin iptal olduğunu" açıkladı. Oysa görüntüler, binada her yeri su bastığını gösteriyor.

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İzmir Devlet Opera ve Balesi 'yağış var temsil iptal' dedi ama aslında binayı su bastı

soL TV | soL’a Sansür: Tosyalı Holding, damacana, devasa kârlar, ucuz hayatlar…

soL TV bundan sonra “soL’a Sansür” programında, soL'a verilen erişim engeli cezalarını anlatacak.

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soL TV | soL’a Sansür: Tosyalı Holding, damacana, devasa kârlar, ucuz hayatlar…

Doktor olmayan hastanede emekçiye zorla cumartesi mesaisi

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde emekçiler doktor olmamasına rağmen zorla mesaiye çağırıldı.

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Doktor olmayan hastanede emekçiye zorla cumartesi mesaisi

34. Ankara Film Festivali'nin ardından: 'Skandal' yok ama derin kriz sürüyor

İçinden geçilen süreçte “krizsiz” festival beklentisini bir kenara bırakmak, sorunların kaynağıyla yüzleşip, sadece “sansüre hayır” demekle geçiştirmeden sorunu ele almak gerekiyor.

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34. Ankara Film Festivali'nin ardından: 'Skandal' yok ama derin kriz sürüyor

Şeker Ali Bey

Adının başına “Şeker” lakabını taktılar. Çok uzun yıllar adaya muhtar yaptılar. O yıllarda adada olan Deniz Harp Okulu’ndaki ayrımsız tüm merasimlerde de onu şeref locasına oturtmayı ihmal etmediler.

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Şeker Ali Bey

Mogan Gölü'nde çevre katliamı: Kuşların yuvasıydı moloz mekanı oldu

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde bulunan Mogan Gölü'nün sazlıklarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı halı saha inşaatının molozları ve plastikleri döküldü.