İzmir Devlet Opera ve Balesi 'yağış var temsil iptal' dedi ama aslında binayı su bastı

Beklenen şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösterirken, İzmir’de de sağanak sonucu İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sular altında kaldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 15:00’da Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi’nde gerçekleşecek ‘Uyuyan Güzel’ bale temsilimiz, devam eden olumsuz hava şartları ve AFAD’ın İzmir ili için verdiği sarı kod uyarısı nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 20.00’a ertelenmiştir” denildi.

İZDOB su altında

Fakat soL’un ulaştığı görüntülere göre bina su içinde kaldı.

Tavandan, tuvaletteki ışıklardan, duvar kenarlarından ciddi bir şekilde su aktığı görünüyor. Sahne kısmının yanı sıra elektrik panolarının olduğu yerde de su akıntısı mevcut. Binanın içinin sokak gibi yağış alması sebebiyle de bale temsili iptal edildi.

Daha önce de Ankara DOB'u su basmıştı

Ankara Devlet Opera ve Balesi haziran ayında meydana gelen yağış sonucu salonları sular altında kalmıştı. Yaşanan su baskınında çok sayıda malzeme, kostüm ve DOB'un arşivi zarar görmüştü. Aynı binada daha önce en az 10 kez su baskını olmuştu.