Doktor olmayan hastanede emekçiye zorla cumartesi mesaisi

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yönetim 4 yıldır toplu iş sözleşmesini uygulamadı, emekçiler fazla mesai alacakları için dava açtı. Haftada 51 saat çalışan hastane emekçileri, hastane yönetiminin keyfi kararına göre hekim yokken cumartesi mesaisine zorla çağırıldı.

Hekim olmayan hastanede sekreterlerden laboratuvar çalışanlarına emekçiler cumartesi mesaisine getirtildi. Hastane yönetimi tarafından mesaiye çağırılan emekçiler hastane önünde eylem yaptı.

İşçiler mesaiye çağırılmaları sebebiyle hem kamu kaynaklarının zarara uğradığını hem de yapılananın kendilerine yönelik mobbing olduğunu söylüyor. Mesainin bir yaptırım olarak yönetim tarafından uygulandığını söyleyen işçiler sebep olarak toplu sözleşme süreciyle ilgili attıkları hukuki adımlar olduğunu anlatıyor.

soL’a konuşan işçiler, “Hastane yönetimi kendisine açılan mesai alacakları için açılan davaları yine işçi düşmanlığı yaparak süreci çok kötü yönetmekte, insanları mağdur edip alenen emekçi düşmanlığı yapmaktadır” dedi.

Keyfi yaptırılan fazla mesailerin ödenmemesi durumunda Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Asef Bozkuş, 18 Aralık tarihinde sabah saat 07:00'de süresiz iş bırakma eylemine gideceklerini duyurdu.