Patronların Ensesindeyiz: Fırtınalı havalarda işçiler çalıştırılamaz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul için 18 Kasım Cumartesi günü fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

AFAD'dan yurttaşlara gönderilen SMS'te, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor" denildi. SMS'te, "Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

Patronların Ensesindeyiz (PE) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın beklendiği hava şartlarında sokağa çıkmayın uyarısı yapılırken işçilerle ilgili hiçbir açıklama yapılmamasına dikkat çekildi. PE tarafından işçilere yapılan çağrıda, "Fırtınalı havada zorla çalıştırılıyorsanız, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 13’e göre 'Çalışmaktan Kaçınma Hakkı'na sahipsiniz, önce güvenli bir yere geçin ve Patronların Ensesindeyiz’e ulaşın. Birlikte mücadele edelim" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Uzmanlar günlerdir İstanbul’da haftasonu boyunca yoğun yağış ve fırtına olacağını, dışarı gerekmedikçe çıkılmamasını, herkesin önlem alması gerektiğini söylüyor.

Peki bunca açıklama arasında hiç bu saatlerde çalışmak zorunda olan milyonlarca işçiyle ilgili yapılan bir açıklamaya rastladınız mı?

Hayır!

Çünkü, biz emekçilerin payına düşen, şartlar ne olursa olsun çalışmak, üretmek, para babalarının cebi daha çok dolsun diye didinmek ve dahi gerekiyorsa ölmek.

Yoğun yağışlı havalarda kaza yapan motokuryeler ve rüzgardan devrilen kule vincin altında kalan inşaat işçileri ise hala aklımızda.

Patronların Ensesindeyiz olarak diyoruz ki; işçiler olumsuz hava şartlarında zorla çalıştırılamaz. Çalışma koşulları için önlemler alınmalıdır. Fırtınalı havanın olduğu saat ve günler için işçiler ücretli izinli sayılmalı, hiçbir işçi patronların kâr hırsı yüzünden hayatını kaybetmemeli, iş kazası geçirmemelidir.

Çağrımız tüm işçilere;

Fırtınalı havada zorla çalıştırılıyorsanız, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 13’e göre 'Çalışmaktan Kaçınma Hakkı'na sahipsiniz, önce güvenli bir yere geçin ve Patronların Ensesindeyiz’e ulaşın. Birlikte mücadele edelim.”