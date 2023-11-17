AFAD'dan İstanbul'da sağanak ve fırtına için vatandaşlara uyarı mesajı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul için 18 Kasım Cumartesi günü fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

AFAD'dan yurttaşlara gönderilen SMS'te, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor" denildi. SMS'te, "Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.

Valilik de uyardı

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Son sağanak can kaybına neden olmuştu

İstanbul'da 9 Eylül'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de ev ve işyerlerini su bastı. Birçok araç su altında kaldı, trafikte de sorunlar yaşandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde şiddetli yağış sonrası Başakşehir Metrosu'nu su bastı. İnsanlar yürüyen merdivenlerden çıkarken zorluk yaşadı.

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde de sel sebebiyle yurttaşlar kütüphanede sıkıştı.