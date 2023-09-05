İstanbul'da sağanak: İki kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de ev ve işyerlerini su bastı. Birçok araç su altında kaldı, trafikte de sorunlar yaşandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde şiddetli yağış sonrası Başakşehir Metrosu'nu su bastı. İnsanlar yürüyen merdivenlerden çıkarken zorluk yaşadı.

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde de sel sebebiyle yurttaşlar kütüphanede sıkıştı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor" açıklaması yaptı.

İkitelli'de dere taştı

İkitelli'de Atatürk Mahallesi Ayamama Deresi taştı. Dere yatağındaki ev, iş yerleri ve otomobiller zarar gördü.

Arnavutköy'de metrekareye düşen yağış 120 kilograma ulaştı

Arnavutköy’de de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede metrekareye düşen yağışın 120 kilograma ulaştığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arnavutköy’de metrekareye düşen yağışın 70 kilogramı geçtiğini duyurdu. İmamoğlu "Şu an özellikle Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy’de metrekareye düşen yağış 70kg’ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağışın olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İki kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Başakşehir'de iki kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın etkisini kaybettiği belirtilerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi. Valilik, Başakşehir’de sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Valilikten daha sonra yapılan açıklamada sel nedeniyle 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güncelleme: 6 Eylül 09.00

İstanbul Valiliği'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken, sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.

Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine 1.150, belediyelere ise 2.540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

Su Baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Küçükçekmece'de, Halkalı Gümrüğü'nün içinde bulunan bir kafede sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 68 kişi, kurtarma operasyonuyla botlara bindirilerek kurtarıldı.

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 5 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir."

İmamoğlu'ndan açıklama

İmamoğlu, etkili olan sağanak yağışla ilgili AKOM’da bilgilendirmelerde bulundu. Söz konusu bölgelerde, 18.30’dan 21.30’a kadar sürede metrekareye ortalama 130 kilogram yağış düştüğü bilgisini paylaşan İmamoğlu, yaşanan olumsuzluklara 2 bin 137 personel ve bin 161 araç ve iş makinası ile müdahale ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, “İklim değişikliğinin bu şekilde yağışa dönüştüğü bir İstanbul’da, bütün Türkiye'de, hatta dünyada hesaplarımızı da ona göre yapmamız gerektiğini göstermiştir. Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın, gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir. Biz, bu anlamda altyapı yatırımlarımıza en etkili şekilde devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu işimizi ihmal etmeyeceğiz. Geçmişten kalan bütün eksiklikleri gidereceğiz” dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Öncelikle şunu söyleyeyim: Anlık yağış yoğunluğu esnasında, bir kısım ana arterlerde ve köprü geçişlerinde göllenmeler olsa da hızlı bir şekilde suyun tahliyesi gerçekleşti. Şu anda kapalı olan yolumuz ve herhangi bir alt geçidimiz yoktur. Bu manada, yine tabii yağışın birikintisiyle geçmiş dönemlerde, özellikle Ayamama'da yoğunlaşan ve farklı görüntülerle karşılaştığımız ortamlar oluşmamıştır. Ayamama, çok yüksek oranda kabarmış olsa da bu yoğun yağışa rağmen, Ayamama'nın doğal akışı, süreci karşılayabilmiştir. Bu da önemli ve sevindirici.

Şu ana kadar 1808 ihbar gerçekleşti

Şu ana kadar sahada 1808 ihbar gerçekleşti. Bu 1808 ihbarın tümü değerlendirilip, sahada irtibatta olan personelimiz yönlendirilmektedir. Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı. Bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından, yayın kuruluşları vasıtasıyla görülmekte. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir İstasyonumuz. Burada göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti. Ancak, etkili yağmur görüntüsü olduğu an itibariyle, burada metro durağı iptal edilmiş ve sadece geçişlerin sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir istasyonu kapalıdır. Şu anda arkadaşlarımız orada müdahalelerine devam ediyor. Yine Başakşehir'den görüntülerin yansıdığı Millet Kütüphanesi’ndeki su baskınına da itfaiye ekiplerimiz hızlıca ulaşmış ve mahsur kalan 10 vatandaşımızı oradan çıkartmışlardır. Müdahale devam etmektedir. Yine bize ulaşan, Çam Sakuru Hastanesi’ndeki bir miktar su baskınıyla ilgili de ekiplerimiz oraya müdahale noktasındadır. Şu anda AKOM'da, yetkili arkadaşlarımızla, sahadaki 2 bin 137 personelimiz, ekiplerimiz ve araçlarımızla anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. Aynı zamanda Valiliğimizle de anlık irtibatlarımızla, orada oluşan bilgileri de değerlendirerek, eş güdümlü bir şekilde çalışmamızın da sürdüğünü ifade edeyim.”

Vali: Sağanak etkisini kaybetti

İstanbul Valisi Davut Gül, "Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Arnavutköy ve Başakşehir'de an itibariyle etkisini kaybetti" dedi.

Selin nedeni çarpık kentleşme, rant uğruna her tarafa beton dökülmesi

350 Ankara adlı aktivizm oluşumu, 2017 yılında dökülen beton ile yaşanan sel felaketi arasındaki doğru orantıyı şu tabloyla açıklamıştı:

Erdoğan şöyle demişti: Faturayı geçmişe çıkaracaksınız

Selin sebebi bu düzenin rant kaygısı. Ama AKP suçu İBB'ye atmak isterse, şimdiden Erdoğan'ın 1997'de belediye başkanıyken sel olunca söylediklerini hatırlamakta fayda var: "Faturayı geçmişe çıkaracaksınız."

Bakan, 2009'daki sel felaketinde 'Tufan belirtisidir, alınacak önlem yoktur' demişti

2009'da 8 Eylül gecesi yine büyük İstanbul seli yaşandı, 31 kişi öldü, 9 kişi kayboldu. AKP'li Şehircilik Bakanı Veysel Eroğlu o zaman "Bu tufan belirtisidir, alınacak önlem yoktur" demişti.

2009'daki büyük selin ardından dönemin başbakanı Erdoğan da, "Bu felaketlerin şöyle bir izahını isteyip araştırdığınız zaman bu olsa olsa 100 yılda bir olur" demişti.

Valilikten 'hemşehrilerimiz kamu tesislerinde misafir edilecek' duyurusu

İstanbul Valiliği, yolların kapandığı, evlerin sular altında kaldığı kentte "su basma riski olan hemşehrilerimiz 112'yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecek" duyurusu yaptı.

Bakan Koca: Su baskınlarından 5 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir" dedi.