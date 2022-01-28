1997’de İstanbul’da yaşanan sel felaketi sonrası Erdoğan: Faturayı bana değil geçmişe çıkarın

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alıp, “Belediye başkanlığını yaptığım dönemde de böyle kar, tipi, bora olacak Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak, yok böyle şey” demişti.

Ancak Erdoğan’ın 1997 yılında belediye başkanlığını yaptığı İstanbul’da yaşanan sel felaketi için, “Faturayı geçmişe çıkaracaksınız” dediği görüntüler ortaya çıktı.

Erdoğan'ın gazeteci Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün programında “Şimdi faturayı Ahmet Bey’e çıkarmayın bu bir, Tayyip Erdoğan’a da çıkarmayın bu iki. Bunun sorumluları var, bunu geçmişe çıkarın” dediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.