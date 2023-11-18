Die Welt: Hamas finansal işlemlerini Türk bankaları üzerinden gerçekleştiriyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyaretinin yankıları devam ederken, Alman medyasında “Türk bankaların Hamas'la bağlantılı olduğu” iddiaları da haberleştirilmeye başladı.

Merkez sağ eğilimli ve ülkenin en büyük medya grubu bünyesinde yayımlanan Die Welt gazetesi, hafta sonu baskısında Türkiye'deki bankacılık sisteminin Hamas'ın İsrail'e yönelik taarruzunda payı olduğuna yönelik iddialar içeren bir habere yer verdi.

Türkiye'nin Hamas'a desteğinin sadece sözde kalmadığını kaydeden gazete, birinci sayfadan “Terör örgütü – Türkiye'de Hamas hesapları” başlığıyla duyurduğu haberinde, Hamas'ın Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine kadar ulaştığını savundu. “Yabancı bir istihbarat örgütünün” bu konudaki raporlarına dayanılarak, parasal işlemlerin bazı Türk bankaları üzerinden yapıldığının altı çizildi, bazı isimler verildi.

'Bağlantıyı MİT sağlıyor'

Gazetenin “yabancı istihbaratçılardan alınan bilgiler” ile derlediği haberde, Hamas'ın İran'dan aldığı yıllık 150 milyon dolarlık yardımı, Lübnan-Türkiye güzergâhından hareketle Batı Şeria ve Gazze'ye gönderdiği savunuldu. Örneğin Redin Exchange'e dikkat çekilerek, bu şirketin CEO'sunun Türk pasaportuna sahip Marwan al-Radi olduğu, 2018'de ABD yaptırımlarına takılınca, finansal işlemleri Kuveyt'e ait Burgan Bank'a yönlendirdiği iddia edildi.

Gazete, İsrail istihbaratından gelen “Türkiye'nin bütün bunları çok iyi bildiği” saptamasına da yer verdi. Hamas'ın Türk hükümeti ve gizli servisiyle Jihad Yahmour adlı üyesi üzerinden yakın ilişkiler içinde olduğu, Yahmour'un da Türk pasaportuna sahip olduğu belirtilen haberde, İngiliz Telegraph gazetesinin 3 yıl önceki haberine de göndermede bulunuldu. Telegraph, Türkiye'nin “teröristlere korunak hizmeti verme, takma adla pasaport sağlama” konularındaki rolünü işlemişti.

'STK'lar Hamas için çalışıyor'

Die Welt'e göre, İstanbul'da birçok Hamas merkezi bulunuyor. Bu merkezlerden biri de finansal işlemlerden sorumlu. İsrail istihbaratının Türkiye'deki bu merkezlerin 7 Ekim'deki saldırılarda parmağı olup olmadığını yakın takibe aldığına dikkat çekiliyor.

Gazete, bir diğer para yolunun yardım kurumları üzerinden kurulduğunu da belirtti. Birçok ''sivil toplum kuruluşunun'' Türkiye'de Hamas için çalıştığı iddiasına yer verilen haberde, İstanbul merkezli Filistin Vakfı ile onun başkanı Zaki Ararawi'nin ilişkilerine dikkat çekildi. Hamas'la yakın bağlantı içinde olduğu ileri sürülen Ararawi'nin Vakıf Katılım Bank ile çalıştığı ve Avrupa Birliği ülkelerinde de çeşitli hesapları olduğu belirtildi.

'Hamas şirketleri Türkiye'de faal'

Hamas şirketlerinin özellikle İstanbul'da çok faal olduğu ileri sürülen haberde, Anda Turk ve onun devamcısı Trend GYO'nun milyonlarca dolarlık bir işlem hacmine sahip olduğu ileri sürüldü.

Die Welt'in haberinde Kuveyt Türk ve Ziraat Bankası'nın yanı sıra, bir dizi başka Türk bankasının da Almanya'daki şubeleri üzerinden bu “terör finansı sisteminde” yer aldığı ileri sürüldü. Söz konusu bankaların “İslami bankacılık” adı altında şeriatla uyumlu bankacılık yaptıkları belirtilirken, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans Katılım gibi kurumlarının Avrupa Birliği'nde de faaliyet gösteren DZ Bank ile muhabir banka ilişkisi içinde olduğunun altı çizildi.