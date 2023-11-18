Alman basını: Scholz, Erdoğan'ı reddedilen sığınmacıları geri almaya çağırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un daveti üzerine Berlin'e gerçekleştirdiği ziyaret, Alman gazetelerinde geniş yer buldu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi "Scholz Erdoğan'ı reddedilen sığınmacıları geri almaya çağırdı" başlıklı bir haber servis etti.

Scholz’un Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde iltica talebi kabul edilmeyen sığınmacıların Türkiye’ye hızlı şekilde geri gönderilmelerini istediği, bunun için bir mekanizma oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Haberde, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılması ve gerilimin bölgede yayılma endişesine odaklandığı belirtildi. İki liderin ortak basın toplantısında bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

'Erdoğan rehinelerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunabilir'

Rhein Zeitung'da yer alan haberde Erdoğan'ın Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda etkili olabileceği belirtildi:

"Rahatsız edici insanlarla konuşmak da siyasetin bir parçası. Almanya ve Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda iki ülke arasındaki diplomatik kanalları öylece kesemezsiniz. Berlin'deki diplomatlar arasında şu açıkça duyuluyor: Erdoğan'ın kopardığı yaygaraya rağmen Türk hükümetiyle hâlâ sağlam bir iletişim söz konusu. Türkiye, Avrupa Birliği ile yakınlaşmaya çalışıyor. Elbette, öncelikle ekonomik ilişkileri tehlikeye atmamak için. Öte yandan Hamas'ın İsrail'e saldırısından bu yana terör örgütünün elinde kurtarılmayı bekleyen rehineler var. Berlin'deki diplomatlar, Erdoğan'ın yatıştırıcı bir etkiye sahip olduğundan ve rehinelerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunabileceğinden emin."

'Erdoğan'la işbirliğinden başka yol yok'

Rhein-Neckar-Zeitung'sa tarafların sert açıklamalarına karşın birbirlerine ''mecbur olduklarına'' dikkat çekiyor:

"Türkiye, her zaman Avrupa ve Asya arasında, Doğu ile Batı arasında bir bağ işlevi görmekten faydalanmıştır. Erdoğan döneminde Türkiye'nin bu işlevi daha da güçlendi: Müslüman dünyası ile Hristiyan-Yahudi dünyası arasında etkisini artırdı. Avrupa, mültecilerin gelişinin durmasını ve İsveç'in NATO üyeliğini isterken, Erdoğan da Eurofighter ve para istiyor. Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde görüldüğü gibi, her iki taraf da müzakereye hazır. Steinmeier ve Scholz'un mesafeli duruşu, Erdoğan'la işbirliğinden başka bir yol olmadığını gizleyemiyor."