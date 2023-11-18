Mogan Gölü'nde çevre katliamı: Kuşların yuvasıydı moloz mekanı oldu

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'ndeki Mogan Gölü'nün çevresine yüzlerce kamyon inşaat atığının döküldüğü tespit edildi. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait halı sahaların yapımı sürecinde ortaya çıkan moloz ve plastik atıkların da gölün sazlık alanlarına atıldığı görüldü.

ABB 9 Kasım'a kadar mühlet vermişlerdi ancak ortada değişen bir şey yok

Ankara'nın yerel gazetelerinden Solfasol'dan Mehmet Onur Yılmaz ve Aykut Alyanak'ın yaptığı habere göre, Mogan Gölü'nün etrafında yüzlerce kamyon inşaat atığının göl yatağına döküldüğü fark edildi.

Yapılan haber ve çağrıların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mavi Masa ekipleri sorunla ilgilendiklerini ve yüklenici firmaya 9 Kasım tarihine kadar molozların kaldırılması için mühlet verdiklerini belirtmişti. Ancak geçen süre zarfında herhangi bir adımın atılmadığı görülüyor. Mogan Gölü'nün hemen kenarında hayvan ve bitki popülasyonu açısından yaşamsal önemi olan alanlara dökülen moloz ve plastik atıklar, canlılar için riskler barındırıyor.

Birçok canlının yaşam alanı tehlikede

Molozların ve plastik atıkların atıldığı yer Mogan Gölü'nün hemen kıyısında sazlık alanlara denk düşüyor. Burası aynı zamanda onlarca kuş, balık, sürüngen ve bitki türlerinin yaşam alanını oluşturuyor. Bir çoğu endemik türler olan bu alanın hızlıca temizlenerek eski haline dönüştürülmesi talep ediliyor. İnşaat alanının muhatabı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Gölbaşı Belediyesi'nin hızlıca soruna çözmesi talep ediliyor.