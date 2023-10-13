Güne soL'dan bakın: 13 Ekim 2023

Gazze'de 7. gün: İsrail'den BM'ye 'kara harekatı' uyarısı

Gazze Şeridi'ne yönelik harekatın kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Karşılıklı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

İsrail Lübnan'da gazetecileri vurdu: Reuters kameramanı hayatını kaybetti, 5 gazeteci yaralandı

İsrail'in Lübnan'a saldırısında bir Reuters kameramanı hayatını kaybederken, ajans, açıklamasında "İsrail" diyemedi. Aralarında Reuters, El Cezire, AFP muhabirlerinin bulunduğu 5 gazeteci yaralandı.

Erdoğan'dan ABD'ye 'SİHA' sitemi: 'NATO'da beraber değil miyiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin?'

Filistin'e dair tutumu nedeniyle ABD'yi eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını ABD tarafından düşürülen SİHA'ya bağladı. ABD'ye sitem eden Erdoğan "Nasıl böyle bir şey yapabilirsin" dedi.

İsrail’in bölgedeki ilişkileri 1: Azerbaycan’la ‘iki millet tek ordu’

Azerbaycan, İsrail’in bölgemizdeki en yakın müttefiki olarak tanımlanabilir. Kafkas ülkesi, silah ithalatının yüzde 69’unu İsrail’den yapıyor.

Leningrad, Hatay, Maraş, Gazze... Abluka korkunç bir yıkım, amaç toplu imha

İsrail, Gazze'de toplu imha peşinde. Tam ablukayı okuyarak anlamak zor, Nazilerin Leningrad kuşatması ve 6 Şubat depremi sonrasını düşünmek gerek. Bir insanlık suçu işleniyor.

Boğaziçi ablukası sürüyor: Akademisyenlere yıldırma, kampüsün statüsüne müdahale

Rektörlüğün idari süreçlerle yıldırmaya çalıştığı dört akademisyen istifa etti. Kampüsü iktidara yakın müteahhitlere açacak değişiklik Erdoğan tarafından onaylandı.

İstanbul'daki Süleymancı yurdundaki çocuğa cinsel istismar ilk değilmiş

Gazeteci İsmail Saymaz, 11 yaşındaki çocuğun Süleymancılara ait yurtta cinsel istismara uğradığını ailesine anlatması üzerine yurdun mühürlendiği, buradaki istismar ilk olmadığını yazdı.