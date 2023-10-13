Gazze'de 7. gün: İsrail'den BM'ye ‘kara harekatı’ uyarısı

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu altıncı güne girdi.

İsrail ve Filistin güçleri arasındaki savaşta iki tarafta toplam ölü sayısının 2 bini aştığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gece Gazze'ye düzenlediği bir dizi hava saldırısının ardından Gazze'de en az 51 kişinin öldüğünü söyledi. İsrail'de can kaybı sayısı 1300 olurken, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 1417 kişi öldürüldü, yaralı sayısıysa 6 bini aştı.

İsrail’den kara harekatı hazırlığı

İsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de 423 binden fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Hamas çatışmasında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

İsrail'de 'acil durum hükümeti' onaylandı

İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

İsrail Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan istifa etti

İsrail Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan Perşembe günü istifa etti ve Bakanlığının fonlarının bunun yerine İsrail’in güneyindeki vatandaşlara yönlendirilmesini istedi.

Bakanlığın rolü dünyaya İsrail'i anlatmaktı. Eskiden Twitter olarak bilinen X'te, Enformasyon Bakanlığı’nın yeni kurulduğuna ve henüz 17 hafta önce bütçesinin verildiğine işaret etti. Atbaryan, İsrail'in "her kuruşa ihtiyaç duyduğu ve bakanlık görevini sürdürmenin kamu bütçesinin israfı anlamına geldiğini” yazdı.