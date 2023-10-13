Boğaziçi ablukası sürüyor: Akademisyenlere yıldırma, kampüsün statüsüne müdahale

Kayyım rektör atamasına karşı protestoların 1000 günü geride bıraktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlere ve öğrencilere yönelik baskı artarak devam ediyor.

Üniversite yönetiminin kadro ve izin taleplerini reddettiği Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden Emine Fişek ve Hande Tekdemir, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Zeynep Kadirbeyoğlu ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden Umut Türem, bu hafta Rektörlüğe istifalarını iletti.

YÖK doçenti olan Emine Fişek ve Hande Tekdemir’in doçentlik yükseltme dosyaları üniversite yönetim tarafından ısrarla Üniversite Yönetim Kuruluna (ÜYK) sunulmuyordu. Yakın zamanda dört akademisyenin kendi bölüm kurulları, Enstitü ve Fakülte Yönetim Kurullarının olumlu karar ve tavsiyeleriyle yapmış oldukları burslu yurtdışı araştırma izni talepleri, üniversitenin bu konudaki tüm kriterlerine uygun olmalarına rağmen ÜYK tarafından reddedildi. Son aşamada ise ÜYK dört akademisyenin ücretsiz izin başvurularını da reddetti.

Erdoğan imzaladı: Kampüs sermayeye açılabilir

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Kuzey Kampüsteki 1’inci ve 2’nci Kuzey Yurdu’nu da içerisine alan bölge ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ ilan edildi. Buradaki yurtların depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılması üniversite öğrencileri için hâlâ süregelen bir barınma krizine yol açmıştı. Yayımlanan bu karar, Kuzey Kampüste kütüphaneye kadar uzanan bir alanın öğrenci yurtları yerine yönetime yakın sermaye gruplarına tahsis edilmesi riskini barındırıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öğrencilerin halihazırda kaldığı beş yurdun boşaltılmasına karar verilmişti. Üniversitede son olarak "barınma sorununa çözüm" adı altında boşaltılan kulüp odalarına adeta tabut ve kafesi andıran üçlü ranzalar yerleştirmişti.