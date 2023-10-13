İsrail Lübnan'da gazetecileri vurdu: Reuters kameramanı hayatını kaybetti, 5 gazeteci yaralandı

İsrail, akşam saatlerinde Lübnan'a dönük topçu saldırısı gerçekleştirirken, İngiliz haber ajansı Reuters, ajansın bölgede görevli kameramanı Issam Abdallah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reuters tarafından yapılan açıklamada, "Bölgedeki yetkililerle birlikte çalışarak konuya dair acilen daha fazla bilgi istiyoruz. Issam'ın ailesi ve çalışma arkadaşlarına desteğimizi iletiyoruz. Bu korkunç zamanda aklımız Issam'ın ailesinde" denildi.

Açıklamada, iki Reuters muhabirinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının İsrail tarafından yapıldığına dair ifade yer almadı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, saldırıda toplam 5 gazeteci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Katar merkezli El Cezire televizyonu, olay yerinden yaptığı canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu duyurdu. Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

Yaralanan gazetecilerin arasında AFP muhabirinin de olduğu öğrenildi.

İsrail, Lübnan sınırını topçu atışlarıyla vurmuştu

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verilmişti.

İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edilmişti.

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılıklı çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 20.00'ye kadar bölgeden ayrılmasını istedi