İstanbul'daki Süleymancı yurdundaki çocuğa cinsel istismar ilk değilmiş

İstanbul Ümraniye'de Süleymancılara ait Özel Osmangazi Arifiye Erkek Ortaokul Yurdu'nda 11 yaşındaki Y. yurttaki imamın cinsel istismarına uğradığı akabinde yurdun İstanbul Valiliği tarafından mühürlendiği ve yurt müdürünün açığa alındığı ortaya çıktı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Süleymancı yurdunda yaşanan ilk cinsel istismar olmadığını köşe yazısına taşıdı.

Saymaz, yaklaşık 16 yıl önce aynı yurtta kalan Ö. ve 11 arkadaşının da cinsel istismara maruz bırakıldığını aktardı.

Saymaz, “Bugün Y.'nin başından geçenleri o tarihlerde Ö. ile 11 arkadaşı yaşadı. Mescit olarak kullanılan odada S.Ç. adlı imam tarafından istismara uğradılar” dedi. Saymaz, Ö’nün anlattıklarını aktardı. Ö., istismarı anlattı ve şunları söyledi:

“11 – 12 yaşlarındaydık. Anlamamız çok uzun sürdü. Birimiz neyse ki ailesine açıkladı ve olay açığa çıktı. Yurt yöneticileri dairede toplandı. O hocayı bir gecede kaybettiler ortalıktan. Nereye gitti, ne yaptı, bilmiyoruz. Kuran'a el bastırarak, bize yemin ettirdiler. Olay dışarı çıkmayacak diye. O kadar çok korktuk ki, olay hakkında bir daha uzun bir süre düşünemedim. Birbirimizle bile konuşamadık.”

İstismarın üzerinin örtüldüğünü kaydeden Saymaz, Ö.’nün tarikat mensubu olduğu ve her yurtta istismarla karşılaştığını belirtti. Saymaz, yazısında şunları ifade etti:

“Geçmişte kendisi de yurdun karşısındaki apartmanlarda kaldığı için mühürleme işleminin yetmeyeceğini vurguluyor. Uyarıyor:

‘Osmangazi yurdu, okula giden öğrencileri apartman dairesine yerleştirdiğinden sadece yurdun mühürlenmesi onların ilerleyişine engel olmaya yetmeyebilir.”

Ö., Süleymancıların birçok yurdunda kaldığını hatırlatarak, ‘Medyaya yansıyanların aslında olanların küçük kısmını oluşturduğunu biliyorum’ diyor.”