Güne soL'dan bakın: 12 Eylül Salı

Metal'de toplu sözleşme teklifleri MESS'e verildi

İşçi sendikalarından yapılan açıklamaya göre; metal işçilerini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesinin teklifi bugün MESS’e verildi.

YSP konferans sonuç bildirgesini yayımladı: 'Ülkenin başat belirleyeni Kürt meselesidir'

Yeşil Sol Parti'nin 10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen konferansına dair sonuç bildirgesi yayımlandı.

Okulsuz Türkiye: 'Sığıntı' liseliler 21:45'te okuldan çıkıyor

Deprem oldu, okullar boşaltıldı. İki okulun öğrencileri sabahçı-akşamcı olarak tek binaya dolduruldu. Öğrenciler 21:45'te çıkıyor. Ama imam hatipler boş duruyor.

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çağrısı: 'Konuşalım, müzakere edelim ama bu süreçten kaçmayalım'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yeni anayasa' için tüm siyasi partilere, "İdeal Anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım, tartışalım, müzakere edelim ama bu süreçten kaçmayalım" çağrısında bulundu.

Akbelen'de nöbet alanına sabah baskını

12 Eylül sabahına jandarma baskınıyla başlayan Akbelen’de çadırlar, kitaplar ve mutfak malzemeleri toplandı, güneş panelleri söküldü ve su tankeri alandan uzaklaştırıldı…

'Bağış' adı altında para isteniyor, istenen parayı veremeyen veliler temizliğe çağrılıyor

Okul yönetimlerinin, maddi yetersizlikten dolayı bağış adı altında istenen parayı veremeyen velilere "O zaman gelin çocuklarınızın eğitim alanını siz temizleyin" dediği belirtildi.

Köylüler 'yurt yapılacak' diye kendi yurtlarından ediliyorlar: 'Gidecek yerimiz yok'

Antalya'da Manavgat'a bağlı Ulukapı Köyü sakinlerinin evleri ve ahırları "yurt yapılacak" diye yıkılmak isteniyor. Köylü çaresiz. İhale yine AKP'lilere gitti.

Menzil şeyhi öldü, mülk kavgası devam ediyor: Kardeşlerden karşılıklı açıklamalar

12 Temmuz'da ölen Menzil Cemaati'nin lideri “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin üç oğlu arasındaki mülk kavgası devam ediyor. Kardeşler konuya ilişkin iki farklı açıklamada bulundu.

'Cumhuriyetçi birikimle komünistler yan yana geldiğinde çok büyük bir enerji yaratır'

TKP Genel Sekreteri Okuyan Cumhuriyetçi birikimle komünistlerin sınıfsız, sömürüsüz toplum idealinin yan yana gelmesinin büyük bir enerji yaratacağını, bunun için çok uygun bir ortam olduğunu söyledi.