Akbelen'de nöbet alanına sabah baskını

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de termik santral için kömür madeni açılmasına karşı çıkan köylülerin nöbeti sürüyor.

Bu sabah büyük kısmı kesilerek yok edilen Akbelen ormanındaki nöbet alanına gelen jandarma, halkın alana girişini engelledi. Çadırlar ve kamp eşyalarını toplayan kolluk güçleri, nöbet alanındaki su tankerini de bölgeden uzaklaştırdı. Dün geceden beri alanda nöbet tutan emekli Asker Ahmet Tatar’ın sabah gözaltına alındığı, öğle saatlerinde ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Muğla Valiliği ise Milas Kaymakamlığı, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen tahliye işleminin özel mülkiyet sahibinin başvurusu üzerine yapıldığını açıkladı. Daha önce yapılan kesimlerin ardından alanda az sayıda ağaç kalırken, Valiliğin açıklamasında “ağaç kesimi yapılmayacağı” belirtilmesi dikkat çekti.

Milas Akbelen’de ağaç nöbeti tutan vatandaşların bulunduğu alana sabah saatlerinde gelen jandarma ve diğer kamu görevlileri, alandaki çadırları ve eşyaları traktörlerle uzaklaştırdı. Halkın alana girişinin engellenmesi dikkat çekerken, dün geceden beri alanda nöbet tutan emekli asker Ahmet Tatar tahliye işlemi sırasında gözaltına alındı.

'Ahmet arkadaşı, çadırları ve kitapları gözaltına aldılar'

Alanda bulunan vatandaşlar, “Alanda direnişçi sayısının azalmasını ve 12 Eylül’ü fırsat bilen LİMAK Akbelen’e yine baskın yaptırdı” yorumunda bulunarak şunları dile getirdi:

“Bu kadar da olmaz diyorsun ama oluyor işte. Nöbet alanına girdiler, Ahmet arkadaşı gözaltına aldılar. Kitapları, mutfak malzemelerini, çadırları da gözaltına aldılar. Her taraf kuşatma altında. Şöyle ‘her yerden gelseler yeter’ diyen bir güçle kalan ağaçları bari korusak. Bunlar hep hayal. Herkes işinde gücünde, konforundan vazgeçip kalkıp gelseler bu ağaçlar yaşayacak. Kamu gücünü, kamu yararını, orman ekosistemini savunan köylüler ve yaşam savunucularının karşısına dikenler her durumda suç işliyor.”

'Köylü milletin efendisidir' yazılı pankart indirildi

Nöbet alanındaki ağaçlara köylüler tarafından asılan ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü Milletin Efendisidir” sözlerinin yazılığı olduğu pankart da sökülerek indirildi ve alandan uzaklaştırıldı.

Gözaltına alınan emekli asker Ahmet Tatar serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan emekli asker Ahmet Tatar, öğle saatlerinde serbest bırakılarak alana döndü. 'FETÖ kumpası' sonucu yargılandığı sırada intihar ederek yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi olduğu öğrenilen Ahmet Tatar’ın Akbelen’de köylülere destek vermek için geldiği belirtildi.

Serbest bırakılmasının ardından alana dönen Ahmet Tatar, halkın girişini engellemek için orada bulunan askerlerin olduğu alandaki konuşmasında, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını yerlere serdiniz. Utanın, utanın. Türk Silahlı Kuvvetleri bu değildi. Ne hale getirdiniz?” ifadelerini kullandı.

Muğla Valiliği açıklama yaptı

Sabah saatlerinde yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan Muğla Valiliği de Milas ilçesi Akbelen Mevkii’nde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki sahada ve özel mülkiyete konu arazide mülk sahibinin başvurusu üzerine tahliye işlemi yapıldığını belirtti.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

“Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan sahada ve özel mülkiyete konu olan arazide izinsiz olarak kurulan konteyner ve çadırlar, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri çerçevesinde, özel mülkiyet sahibinin başvurusu üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Milas Kaymakamlığı görevlileri tarafından güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle kaldırılarak tahliye işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kamuoyunda ağaç kesileceğine yönelik iddialar ve haberler gerçeğini yansıtmamakta olup, yapılan çalışmalar izinsiz olarak kurulan yapıların kaldırılması ve tahliyesine yöneliktir. Ortaya atılan asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Av. İsmail Hakkı Atal: İkizköylüler kamp alanına döndü

Sabah baskını sırasında alanda olmadığını belirten İkizköylülerin gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, öğle saatlerine doğru İkizköylüler ile çevre ve ekoloji aktivistlerinin yeniden kamp alanına geldiği bilgisini vererek, “Kamp alanının İkizköylü Haydar Demir ve babası Hasan Demir'in tapulu tarlası olup, şu anda Jandarma alenen suç işliyor. Vatandaşın tapulu mülkiyet hakkını gasp ediyor. Kamp alanına az önce kamyonla mıcır döktüler ve kamp alanını kullanılamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Alanın elektriğini sağlayan güneş panelleri az önce sessiz sedasız kaldırıldı. Yeni Türkiye fotoğrafı; bedavadan elektrik üreten güneş panelini kaldır, LİMAK kömür ocağıyla ülkenin tarımını, turizmini, halk sağlığını çökertsin diye ormanları kes” ifadelerini kullandı.

Muğla Barosu ve TBB'ye hukuki destek çağrısı

Akbelen’de hukuki desteğe ihtiyaç olduğunun da altını çizen Atal, Muğla Barosu ile Türkiye Barolar Birliği’ne de destek çağrısı yaptı.

Avukatlık Kanunu’na göre Baroların avukatlık mesleğini geliştirmek dışında hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunup korumak gibi sorumlulukları bulunduğuna işaret eden Atal, alanda bulunan jandarmanın da görev ihlali yaptığını öne sürdü.

'Jandarma kanunsuz emirleri uyguluyor'

Jandarmanın görev ve sorumluluklarını belirleyen Anayasanın 137. Maddesi ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3, 7 ve 9. Maddelerine aykırı şekilde Akbelen ormanı kesimi sırasında kanunsuz emir uygulandığını savunan Av. İsmail Hakkı Atal, “Milas Akbelen'de jandarma, LİMAK şirketi için verilen kanunsuz emirleri yerine getirmekte ve Anayasanın 137. maddesini ve Jandarma Teşkilat, Görev ve yetkileri kanununun 7. maddesini açıkça ihlal ederek kanunsuz emirleri uygulayıp suç işlemektedir” diye konuştu.

Öte yandan Valilik açıklamasında söz edilen özel mülkün, İkizköy Çevre Komitesi’nden Haydar Demir ve babası 93 yaşındaki Hasan Demir’e ait olduğu, arazinin kullanım hakkının ise bedelsiz olarak KARDOK Derneğine verildiği öğrenildi.