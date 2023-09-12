Jandarmadan Akbelen'e müdahale: Çadırlar toplandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı yapılmak istenen kömür madenine karşı yurttaşların nöbet eylemine jandarma müdahale etti.

Sabah erken saatlerde nöbet alanına giren jandarma, alanda bulunan çadırları kaldırmaya başladı. Nöbet alanına getirilen kamyona yüklenen tüm malzemelerin Orman Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan nöbet alanına giriş çıkışa izin verilmezken, Milas-Ören karayolunda ise kontrol noktaları kuruldu.

Alandaki sinyal kesiciler nedeniyle iletişim sağlanamadığı ifade edildi.

'Henüz ağaç kesimi yok'

Yaşananlara ilişkin konuşan İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Işık, “Henüz ağaç kesimi yok. Ancak oradaki çadırlar ve tüm eşyalar boşaltılıyor. Muhtemelen kesime de orayı boşalttıktan sonra bir an önce başlarlar. Kaymakamlığa gidiyoruz. Bu emri kimin verdiğini öğrenmeye çalışacağız. Gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız. Tüm yaşam savunucularını buraya davet ediyoruz. Artık sondayız” ifadelerini kullandı.