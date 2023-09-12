'Bağış' adı altında para isteniyor, istenen parayı veremeyen veliler temizliğe çağrılıyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına karşın okullarda eksiklikler sürüyor. Okullarda birçok alanda ihtiyaçlar varken Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullara ayırdığı bütçe ise yetersiz kalıyor.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre; okul giderlerini karşılayaman okul yönetimleri ise velilerden ‘bağış’ adı altında para istiyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından okullara sağlanan temizlik personellerinin yetersiz olması nedeniyle dışarıdan ek olarak işe alınan personellerin maaşları velilerin verdikleri bağışlarla karşılanıyor. Bazı okullarda ise personel yetersizliğinden dolayı yönetimin velilere, öğrencilerinin bulunduğu sınıfları temizlemesi için talepte bulunduğu belirtiliyor.

'Veliler zorunlu veya gönüllü olarak çağırılıyor ve temizlik yaptırılıyor'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Sen 9 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Özev, “MEB’in okullara yeterli bütçeyi ayırmaması nedeniyle okullardaki birçok gider veliler tarafından karşılanıyor. Bağış adı altında toplanan paralarla ek olarak işe alınan temizlik görevlilerinin maaşları ve sigortaları karşılanıyor. Bu bağışlar özellikle birinci sınıf kayıtlarında peşin olarak isteniyor” dedi.

Özev, sözlerinin devamında “Anayasa ilköğretim hem mecburi hem parasız deniyor fakat bu uygulanmıyor. Bazı okullarda ise veliler zorunlu veya gönüllü olarak çağırılıyor ve temizlik yaptırılıyor” dedi.

'Gelin çocuklarınızın eğitim alanını siz temizleyin'

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, ise, “Bazı veliler ise maddi yetersizlikten dolayı bağış adı altında istesenen bu parayı veremiyor. Yönetim bu desteği veremeyen velilere ise, ‘O zaman gelin çocuklarınızın eğitim alanını siz temizleyin’ diyor. Veliler de gidip kendileri temizliyor” dedi.

Sınıf annesi temizliğe çağırdı

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise benzer bir durum yaşadıklarını belirterek, yeğeninin sınıf grubunda yaşananları şöyle aktardı:

“İkinci sınıfa geçen yeğenimin sınıf annesi tarafından watsapp grubunda müsait olan velilerin gelip sınıfı temizlemesine dair bir çağrı geldi. Okullar çalışanların sayısını ücret sebebiyle artıramadığı için yetersiz kalınıyor ve maalesef aksaklıklar artıyor.”