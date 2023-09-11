TKP'den okullarda 'bağış' adı altında para toplanmasına karşı eylem

Okulların açılması emekçilerin sırtına onlarca yeni yük yüklerken eğitimin ücretsiz sağlanması gereken devlet okullarında "bağış" adı altında toplanan paralara tepki gösteren TKP İstanbul İl Örgütü, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeydi.

Eylemde söz alan bir veli, "Büyüme çağındaki çocukların beslenmesi sadece ailelere bırakılmış durumda, devlet sorumluluk almıyor. Sağlık koşulları korkunç, çocuklarımız temizlik malzemesi olamayan tuvaletleri kullanıyor" diyerek "Çocuklar bilimsel eğitime erişemezken dini eğitime mahkum bırakılıyor. Çocuklarımızın bilimsel, eşit ve laik eğitim hakkı için biraraya geliyoruz, çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz" sözleriyle velileri mücadeleye çağırdı.

Sonrasında söz alan TKP PM Üyesi Mert Doğan "Türkiye emekçileri eğitimin piyasalaşmasına maruz bırakılıyor, biz bunu kabul etmiyoruz. Eğitimde devlet imkanlarının, beslenme ve temizlik koşullarının çocuklarımıza sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

Devletin okullara koyamadığı temizlik malzemelerini yanlarında götüren TKP'lilerin malzemeleri Milli Eğitim önüne bırakmasına izin verilmedi. Bunun üzerine TKP'liler tuvalet kağıdı, sabun gibi hijyen malzemeleri Müdürlük bahçesine fırlattı.