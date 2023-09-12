Köylüler 'yurt yapılacak' diye kendi yurtlarından ediliyorlar: 'Gidecek yerimiz yok'

Antalya'nın Manavgat İlçesi'ne bağlı Ulukapı Köyü'nde köylülerin yaklaşık 50 yıldır yaşadıkları mezra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edildi. Olayı sonradan öğrenen ve jandarma ile yıkım ekiplerinin köye gelmesiyle durumdan haberdar olan köylüler, yıkımı sadece bir hafta kadar erteleyebildi. Kendilerine 15 Eylül gününe kadar mühlet verilen köylüler çaresizce bekliyor. Yaşadıkları sorunu ve süreci soL'a anlatan köylüler, yetkililerin sorunlarına acilen çözüm bulmasını talep ediyor.

'Yıllardır buradayız, yapı kayıt belgelerimiz var'

Konuyla alakalı soL'a konuşan Manavgat'ın Ulukapı Köyü'nden Bayram Şen adlı yurttaş, kendisinin 35 yaşında olduğunu ve gözlerini burada dünyaya açtığını, o günden bu yana da evlerinin ve ahırlarının burada olduğunu, burada yaşı 40'a yaklaşan zeytin ve 50 yıllık meyve ağaçlarının olduğunu söylüyor.

Çaresiz olduklarını ve gidecek yerlerinin olmadığını belirten Şen, "Burası 40 yıldır bu şekilde. İmar kayıt belgemiz var. Bunlar için para verdik, para yatırdık. Evlerimizin elektriği, suyu, aboneliği var. Evet burası yasal olarak hazine arazisi ama biz de buralarda hayvancılık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. 100 tane küçükbaş hayvanı alıp nereye gideyim ben? Buanları alıp şehir merkezine mi yerleşeceğim?"

2017'de çıkan İmar Affı'nda gidip başvurularını yaptıklarını belirten Şen, "Madem öyle o zaman neden kabul ettiniz? Ya da kabul ettiyseniz bugün neden yıkmaya çalışıyorsunuz?" diye soruyor.

'Bir belge imzalatmışlar. Çoğunun okuma yazması yeterli değil. Şimdi ona dayanarak yıkım ekibi geldi'

Geçtiğimiz hafta köye gelen yetkililerin aileden birine bir belge imzalattığı, bu belge uyarınca da tahliyeyi kabul ettiklerine dair yasal zeminin oluşturulduğunu ifade eden Bayram Şen yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: "Şimdi aileden biri bu belgeyi imzalamış. Gelen kişi jandarma. Yani ne dese yapar zaten bizim insanımız. Askere, jandarmaya sonsuz bir güven ve saygı var. Ama aradan iki gün geçti buraya üç otobüs asker geldi, yanında çevik kuvvet, zabıta bilmem ne bir sürü kişi geldi.

"Şimdi okuma yazma yeterliliği olup olmadığı belli olmayan birine evrakı imzalatıp buraya iş makinalarıyla gelmeleri olmaz. Ben 'içerde hayvanlar var, durun etmeyin' desem de dinlemediler. Kepçeyle dozerlerle girdiler. Zor bela durdurduk, bir süre, mühlet istedik. İstedik de ne yapacağız bu süreçte belli değil. Geldiler, yıkmasınlar diye ahırın kapısına Türk bayrağı astım. Anam ne bayrak dinliyorlar ne millet. Yalvar yakar yıkımı ertelettik sadece."

'Cumhurbaşkanı ne istediyse onu yaptık'

İmar affı sürecinde ve gerekli belgelerin talebinde yasal olarak ne talep edildiyse onu yaptıklarını ifade eden Bayram Şen şöyle diyor: "Evimiz Ulukapı Köyü'nün Kütüklü mevkiinde. Zamanında mesela 2017'de bu İmar Affı mevzusu çıktığında ne talep edildiyse onu yaptık. Dediler ki Cumhurbaşkanı şunları şunları getirenlere oturdukları yeri verecekmiş. Biz de ne istedilerse onu verdik. Parasını verdik, belgesini verdik. Ama sonuç ne? Diyorlar ki ahırınızı yurdunuzu yıkacağız.

"O zaman milletten bu paraları neden topladınız kardeşim? Soyguncu musunuz? Neden askerleri yıktınız evimizin önüne? Düşman askeri miyiz biz? Burada çiftçilik, hayvancılık yapıyoruz. Üretim yapıyoruz. Bizi destekleyecekleri yerde taşının gidin diyorlar. İyi ama nereye?"

İhale yine AKP'lilere

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt yapmak için buradan köylüleri uzaklaştırmak istediğini belirten Bayram Şen, aynı zamanda yurt yapılacak yerde binaların bulundukları bölgeye binlerce metre ilerde olduğunu belirtiyor. Araziye yurt yapılması için ihale alan müteahhitin AKP bağlantısı da dikkat çeken diğer ayrıntılar arasında. İhaleyi aldığı belirtilen Süleyman Karakaya'nın eşi, aynı zamanda Manavgat AKP Kadın Kolları Başkanı. Bayram Şen, "Söze gelince yardımseverler. Burası hayvancılık yaptığımız bir yer. Yurtlar ilerde yapılacak. Yok konu tarlaysa, mezraysa, ahırsa her yerde var. Yani yurdun sorununu çözmez bu. Yok bu değilse şurada 300-400 metrekarelik yerimiz var. Neden yıkıyorsunuz bunu" diye soruyor.



'Millet TOKİ'ye geçsin diye yapılıyor bunlar'

Manavgat'ta geçtiğimiz senelerde meydana gelen yangında yanan birçok araziye yapılan TOKİ'lere taşınmayı teşvik etmek için bu dayatmaların yapıldığını düşünüyor Bayram Şen. Manavgat yangınında zarar gören yerlerden birisi de Ulukapı Köyü'ydü. Burada birçok yanan ahırın ve evin ardından köylülerin bulundukları yerlere TOKİ tarafından köy evi ve toplu konutlar inşa edilmişti.



Şen, "Yangından sonra bazı yerlere ev yaptılar. Bazı yerlere de ağaç diktiler yeniden. Neden bazı yerleri yeniden ağaçlandırdılar da bazı yerleri ev yapmak için kullandılar anlamış değilim. Benim düşüncem bizi tarımdan hayvancılıktan uzaklaştırıp TOKİ'lere yerleştirecekler. Buraları da başka amaçlarla kullanacaklar. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Aklım almıyor" sözleriyle anlatıyor düşüncelerini.

'Bir sürü fotoğraf çektik. Telefonlarımıza el koyup sildirdiler'

Yıkıma gelen kolluk kuvvetlerinin olayı kameraya alan köylülerden telefonları alarak tüm kayıtları sildiklerini ifade eden Bayram Şen "Elimizde sadece askerler giderken çektiğimiz fotoğraflar var. Keşke bir kamera bir görüntü olsaydı neler yaşadık görselerdi. Şimdi buradan kalkın gidin diyorlar. Kara kara düşünüyorum bu kadar hayvanı nereye götüreceğim nasıl götüreceğim diye. Buraya yetkililerin acilen bir çözüm buması gerekiyor. Bize bir yol bir yöntem göstersinler. İmzalayanın neyi imzaladığını dahi bilmediği bir evrakla buradan bizi tahliye etmek istiyorlar. İmar belgemiz var. Kullanım hakkı için ödediğimiz ecrimisil kayıtlarımız var. 50 yıldır buradayız. Ağaçlarımız, zeytinliklerimiz var. Daha ne istiyorlar bizden" diyor ve yetkililerden acilen bir çözüm bekliyor.