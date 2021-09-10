Erdoğan neler yaşandığını unuttu mu? 'Afetzedelere devlet nerede diye sordurmadık'

Kahramanmaraş'ta AKP Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Afetzedelere, 'Devlet nerede?' diye sordurmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Kerim devlet' vasfı kendini belli etmiştir" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın bu söyleminin aksine son dönemde yaşanan tüm afetlerde yurttaşlar çaresizlik içinde kalmış, iktidara büyük tepki göstermişti.

Örneğin İzmir Bayraklı depremi sonrası iktidarın bölgedeki ihtiyaçları karşılamak adına adım atamaması dikkat çekmiş, yurttaşlar duruma tepki göstermişti.

Benzer gelişme geçen ay yaşanan yangın felaketlerinde de gündeme gelmiş, yurttaşlar yangınlara karşı mücadelede iktidarın yetersizliğine isyan etmişti.

Hemen ardından gelen sel felaketinde de benzer manzaralar ortaya çıkmış, tepki gösterilen AKP'liler bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

İzmir Bayraklı'daki deprem, yurdun birçok noktasında yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinden soL'a yansıyanların sadece küçük bir bölümü şöyle: