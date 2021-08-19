Yangın mağdurları evlerinin yanmasıyla ortada kaldı: Devletten 'zararı kendin karşıla' senedi

Antalya Manavgat'ta AFAD yetkililerinin evleri yanan insanlara zararlarının tamamını tazmin etmelerini öngören bir senet imzalatmaya çalıştığı bildirildi.

İddiaya göre, AFAD yetkilileri, daha önce mağdurlara devletin zararın yüzde 40'ın karşılayacağı kalan yüzde 60'ını da 2 yıl sonra faizsiz taksit ödemeleri taahhütünde bulunmuştu. Ancak AFAD'ın imzalatmaya çalıştığı senette, mağdurlardan zararları tamamen kendilerinin karşılaması isteniyor.

Senette yangında evleri yanan mağdurlara, devlet tarafından üç seçenek sunuluyor:

Ev AFAD tarafından yapılacak ve teslim edilecek.

Evi kendi inşa etmek için mağdura kredi verilecek

Başka bir ev alınacak.

Senete göre, geri ödeme, ev tesliminden veya evi kendi yaptırma durumunda son kredinin verilmesinden 2 yıl sonra başlayacak.

Yıllık akdi faizin işletileceği öngörülen senette, ayrıca taksitlerin gecikmesinde de faiz işletileceği belirtiliyor.