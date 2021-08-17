Ayancık’ta sel cinayeti!

Ayancık’taki sel yüzlerce ihmal ve rant belediyeciliğin bir sonucu. AKP ya da CHP, söz konusu rant ise yok birbirlerinden farkları.

Sinop Ayancık’taki sel felaketinin sorumluluğu, ilçede onbeş yıl üç dönem görev yapmış, imar ve şehircilik politikasını belirlemiş, şehirde geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olan, birçok yanlış karar ve uygulamaya imza atmış AKP’li eski Belediye Başkanı Ayhan Ergün’ün hanesine yazılmaya çalışılıyor. Dediklerine göre tek günah keçisi o. Oysa bu bir düzen sorunu. AKP’li Ayhan Ergün sorunların nedeni olan o düzenin önemsiz dişlilerinden biri sadece. Selin sorumluları kırk yıldır yaşadıkları hiçbir afetten ders almayan yüzlerce kamu görevlisi, müteahhit, göz yuman merkez yönetimi ve tabii olup biteni izleyen, sessizce onay veren Ayancıklılar.

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İşkence, faili meçhul cinayet ve kaybetme gibi devlet kaynaklı dikkat çekici ve gösterişli şiddet türlerini biliyorsunuz. Peki yok saymanın, üstünü örtmenin, ilgisizliğin ve mahrum bırakmanın sessiz ve görünmez birer şiddet türü olduğunu hiç düşündünüz mü?

Beş (5) koca gün geçti üzerinden. Yaşanan cinayetlerin suçu – evet, buna doğal afet diyenler de var- sadece AKP’li eski Ayancık Belediye Başkanına yüklenerek geri kalanlar aklanamaz. O zadece faillerden biri. Cevaplanması gereken sorular var. Pazarcık fidanlığının taşınması için kimler ve hangi kuruluşlar canhıraş çalışmıştır? Ayancık, Kumluk, Mustafa Kemal Paşa köylerine iki binli yılların başından itibaren yapılan hidroelektrik santrallerine kimler seyirci kalmış, kimler arsalarını satmış ya da müteahhitlerden para almıştır? O müteahhitler kimlerin otellerinde aylarca konaklamıştır? Cevizli ve Beşiktaş mahallerinde son otuz yıldır kaç adet yasa ve yönetmeliklere aykırı imar ruhsatı verilmiştir? Ayancık Sanayi Sitesi, Ayancık Devlet Hastanesi, Ayancık pazar yeri, ki bir de altına otopark istiyordu hemşerilerim, toplu konutlar hangi bilimsel veriler dikkate alınarak inşa edilmiştir?

2019’da seçilen Belediye Başkanı çay yatağına sermayedarlara arsa tahsisi yapıp, tekstil atölyesi açılışına katılarak “göç alan Ayancık” reklamı yapmamış mıdır daha dün? Belediye Meclisinde çay yatağındaki Aşağıköy imara açılmak istenmemiş midir?

Dahası, eski Ayancık Kaymakamı ve Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya’ya kumpas kuran Orman İşletme Müdürü kimdir? Orman köylüsünün örgütlü olduğu OR-KOOP adlı kooperatif tüm bu hususlarda nasıl bir tavır takınmıştır? Babaçay Köyüne taşınan tomruk deposunun kaldırılması ile ilgili verilen dilekçelere hangi kamu kurum ve kuruluşlar, yöneticiler kör, sağır ve dilsiz kalmıştır? Tomruk deposunun Ayancık’tan Babaçay Köyüne taşınmasına hangi Kaymakam izin vermiştir?

Cinayet ortada, katiller belli. Daha önce pek çok kez yazdım, katili de cinayeti de işaret ettim. Gözlerinizi açma zamanı gelmedi mi a benim sevgili hemşerilerim!