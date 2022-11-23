Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Düzce merkezli birçok ilde hissedilen bir deprem gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 5,9 olarak açıklandı.

Saat 04.50 sularında 4,7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Sarıdere, Gölkaya olarak kaydedildi.

Öte yandan sarsıntıları takiben ilin birçok noktasında elektrikler kesildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Çok şiddetli hissettik. Herkes sokaklarda, insanların evlerin dışında, az önce artçı bir deprem daha oldu. Ekiplerimiz dışarıda, tespit çalışmaları yapılıyor. Elektrikler kesik, şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma ve ölüm haberi yok” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ysa "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremin hiçbir vatandaşımıza zarar vermemiş olması tek dileğimiz. Geçmiş olsun." paylaşımını yaptı.

İmamoğlu ayrıca "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Umuyorum ki hiçbir şekilde kayıp yaşamayız, geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ysa sosyal medyadan "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." paylaşımını yaptı.