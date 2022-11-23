Kandilli Rasathanesi Düzce depreminin büyüklüğünü revize etti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı. Deprem 6.5 km derinlikte meydana geldi.

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Kandilli Rasathanesi saat 05.06’da yaptığı açıklama ile depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti. Depremin derinliğinin ise 6.5 km olduğu belirtildi.