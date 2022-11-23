Süleyman Soylu: Can kaybı bilgisi yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Bölgelerle kurduğumuz bağlantıda, can kaybı bilgisi yok. Depremin merkezi olan Gölyaka'da tarama yapıldı. Birkaç ahır yıkılmasından başka bir bilgi yok. Valiliklerle görüşüldü. Tüm ekipler taramalarını devam ediyor. Panik sebebiyle bazı yaralanmalar ve evlerde düşen eşyalardan dolayı yaralılar olduğu bilgisi var. Depremin merkezi Gökyaka'dan olumsuz bilgi yok. Artçı depremler devam ediyor. Şu ana kadar 21 artçı deprem meydana geldi. En büyük artçı deprem 4,7 büyüklüğünde" diye konuştu.