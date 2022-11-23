Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde Düzce Adliyesi hasar gördü.
Deprem sırasında Düzce Adliyesi'nden kopan beton parçaları binanın etrafına döküldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Düzce Adliyesi hasar gördü
Düzce'de meydana gelen deprem sonrası Düzce Adliye binası hasar gördü.
Haber Merkezi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde Düzce Adliyesi hasar gördü.
Deprem sırasında Düzce Adliyesi'nden kopan beton parçaları binanın etrafına döküldü.