Düzce Adliyesi hasar gördü

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası Düzce Adliye binası hasar gördü. 

Haber Merkezi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde Düzce Adliyesi hasar gördü.

Deprem sırasında Düzce Adliyesi'nden kopan beton parçaları binanın etrafına döküldü. 