Düzce Valiliği yaşanan deprem sonrası eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu.
Düzce'de eğitime ara verildi
Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğünde deprem sonrası eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Düzce'de eğitime ara verildi
Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğünde deprem sonrası eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Haber Merkezi
Düzce Valiliği yaşanan deprem sonrası eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu.