Düzce'de eğitime ara verildi

Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğünde deprem sonrası eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Haber Merkezi

Düzce Valiliği yaşanan deprem sonrası eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu. 

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Düzce'de deprem