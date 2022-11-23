Düzce depremi sonrası AFAD elektrik kesintilerine ilişkin bilgilendirme yaptı.
AFAD "Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AFAD deprem sonrası elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı
Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğünde deprem sonrası AFAD 18 artçı deprem olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Düzce depremi sonrası AFAD elektrik kesintilerine ilişkin bilgilendirme yaptı.
AFAD "Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu.