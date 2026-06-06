Devlet Bahçeli, Rahmi Koç'a sahip çıktı: 'Soruşturma başlatılması yanlış'

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İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı ırkçı ve cinsiyetçi fıkranın kameralara yansıması sonrası dolar milyarderi, ülkenin en büyük sömürücülerinden Rahmi Koç'la ilgili söz konusu sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Gelişmeyi, Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir" demişti.

DEM Parti de Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuyla ilgili dikkat çeken çıkış, Koç ailesinin eskiden beri yakın olduğu MHP'den geldi.

DHA'nın haberine göre, Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç'a sahip çıktı. "Hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyet'imizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir. Tam da 100'üncü kuruluş yıl dönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz.

Herkes oradaydı!

Türkiye’de her dönemin en çok kazananı olan, özellikle AKP’li yıllarda devasa büyüme rekorları kıran Koç, önceki gün Ankara’da 100. yılını kutlarken, bugün soruşturma başlatan AKP ve suç duyurusunda bulunan DEM Parti dahil herkes oradaydı.

Çok sayıda siyasi parti temsilcisi Koç’un elini sıkarken, dışarıda "Saraylarına, servetlerine güvenmesinler, AKP’ye, CHP’ye, MHP’ye güvenmesinler. Bunların asalak düzenlerini yıkacağız" diyen TKP'nin eylemi vardı.

100 yıllık sömürünün gösterilmeyen bilançosu

Koç Holding, 100. yılında gazete sayfalarında hafta boyu pembe bir başarı tablosu çizdi.

Rahmi Koç anlattı, sömürünün üzerini örtmeyi denedi ama olmadı. soL'da Emre Alım, Koç'ların parlatılan o vitrin arkasında gizlediği ve çarpıttığı gerçeklere tarihsel kayıtlar ve ekonomik verilerle mercek tuttu.