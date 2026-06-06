'Kürt kadın' fıkrası tepki çekmişti: Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı

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Türkiye'nin en zengin ailelerinden Koç Ailesi'nin ileri gelenlerinden Rahmi Koç'un, İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı fıkra tepki çekti.

Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı.

Akın Gürlek duyurdu

Gelişmeyi, Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.

Gürlek, X'ten yaptığı paylaşımda "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Gürlek, devamında şu ifadeleri kullandı:

Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Rahmi Koç'tan açıklama

Soruşturma başlatılmasının ardından Rahmi Koç açıklama yaptı.

Koç, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Tepki çeken fıkra

Rahmi Koç'un dün Balçova’da hizmete giren Amerikan Hastanesi’nin açılış töreni sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki Koç Healthcare’in yeni hastanesinin açılışına Rahmi Koç’un yanı sıra Ali Koç, Semahat Arsel, Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve iş dünyasından başka isimler katıldı.

Rahmi Koç'un burada anlattığı cinsiyetçi ve ırkçı bir 'fıkra' ise tepki çekti. Rahmi Koç, 'fıkrasında' “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun’ deyince kadın demiş ki (taklit yaparak), ‘Doktor Bey, ilk sen soyun’” ifadelerini kullandı.