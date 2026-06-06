Rahmi Koç’un ‘Kürt kadın’ sözleri tepki çekti, AKP ve DEM’den açıklama geldi

Koç Holding’in Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç’un İzmir’de bir hastane açılışında söylediği sözler tepki çekti.

Koç’un “Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" sözlerine ortamda bulunan Binali Yıldırım’ın da güldüğü anlar sosyal medyada tepki konusu oldu.

DEM Parti’den Pervin Buldan, Koç'un sözleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik" dedi.

Buldan’ın ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaparak, Koç’a tepki gösterdi:

“Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. “Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez.”

Koç’un önceki gün yaptığı 100. Yıl buluşmasına AKP ve DEM Parti temsilcileri de katılmış, samimi pozlar verilmişti.