Çürük düzen siyasetinin resmi: Parti parti gezen Mustafa Sarıgül'ün rant, yolsuzluk ve kara para dosyası

Hakkındaki iddialar sonrası Yeni Parti üyeliğini askıya alacağını duyuran ve partiyle ilişkisi kalmadığı açıklanan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ailesi iki farklı koldan yargı kıskacına alındı.

Önce Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül gözaltına alındı. Ardından da diğer oğlu Emir Sarıgül emniyete giderek teslim oldu. Hepsi tutuklandı.

Arada Murat Ağırel yapmadığı haber yüzünden cezalandırılmış oldu. Avukatı, "Yalnızca iki soru soruldu, para hareketi sorulmadı, MASAK incelemesi talep ettik" dedi.

Neler soruşturuluyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alman vatandaşı K.P. ve M.B’nin, yurtiçi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurtdışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Soruşturma "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", yani kara para iddiasıyla yürütülüyordu.

Sarıgül en başından itibaren "olayda zarar gören tarafın kendisi ve ailesi olduğunu, şikayetçi Alman vatandaşlarının iddialarına konu olan belgelerin sahte ve üretilmiş olduğunu" söyledi.

İstismar iddiaları: 'Dokunulmazlığı kaldırılır'

Hemen sonra yandaş medya Sarıgül'le ilgili çeşitli uçlardan iddialar sızdırmaya başladı. Bunlardan ilki tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sarf ettiği söylenen sözlerdi. Sabah gazetesi bir ses kaydında Sarıgül’ün İmamoğlu’nu hedef aldığını öne sürdü. Gazetenin iddiasının kaynağı ise savcılığın hazırladığı dosya oldu. Sarıgül'ün "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz" dediği kaydedildi.

Bir diğer iddia kamuoyunun yabancı olmadığı istismar iddialarıydı.

Önceki gün Nedim Şener Hürriyet'teki köşesinden Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir’e ait istismar ifadelerini servis etti. "Dokunulmazlığı kaldıracak ifadeler" denilen haberde iddialar sadece korumasıyla da sınırlı kalmadı. Sonraki günlerde de arkası geldi. Başka istismar iddiaları gündeme geldi.

Şener de bugünkü köşesinde yeniden Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılabileceğini ima etti.

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Altınbaş Holding bağlantısı ve Titanic Hotel

Sarıgül Ailesi ile Altınbaş Ailesi'nin isimleri bu süreçte yan yana geldi.

Mal varlığına el konulan Altınbaş Holding’in rant ve vurgun karnesini soL'da haberleştirmiştik.

Sarıgül Ailesi'nden isimlerin tutuklandığı fon soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün de gözaltına alındı.

Kara para aklama ve mali usulsüzlük soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün de teslim oldu.

Sonra yandaşların Sarıgül haberleri sürdü. Gizli tanık ifadeleri ortaya çıkarıldı. Buna göre gizli tanık Antalya Belek'teki 150 milyon avro değerindeki Titanic Deluxe Otel'e Sarıgül'ün "yüzde 50 gizli ortak" olduğunu öne sürdü.

Soruşturma dosyasına giren gizli tanık "A3M2LK48" ifadesinde Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde imar işlemlerinden sağladığı kayıtdışı gelirleri gayrimenkul ve turizm yatırımlarına kaydırdığını iddia etmişti.

Sofu Altınbaş'a savcılıkta 600 milyon avroluk Sarıgül sorusu

Gizli tanık ifadesinde, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde "Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi dev projelerin imar rantından elde ettiği milyar dolarlık rüşvet paralarını legalleştirmek için Altınbaş Ailesi'ni kullandığını, 2008'deki evlilikle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon avro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını" iddia etmişti.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'a da savcılık sorgusunda gizli tanığın 600 milyon avro iddiasının sorulduğu öğrenildi.

Sarıgül Ailesi'nin mal varlığı değerlerini yurtdışına kaçırmasına aracılık eden 9 kilit isim arasında yer aldığı öne sürülen ve Avrupa'nın dev gıda tedarikçilerinden olan Yayla Türk şirketinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin, gizli tanığın gündeme getirdiği Süzer Plaza'daki 600 milyon avroluk masayı doğrularken masada para konuşulup konuşulmadığını ise "hatırlamadığını" ileri sürmüştü. Yasemin, Çekya'nın başkenti Prag'da Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile birlikte ortak villa inşaat projesi yaptıklarını anlatmıştı.

AKP'li isim de karıştı, serbest bırakıldı

Bu sırada Sarıgül Ailesi'ne yönelik “kara para” soruşturmasında AKP İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata da gözaltına alındı.

Korkutata ifadesinin ardından serbest bırakıldı. AKP Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata'nın yeğeni olan Korkutata, Emir Sarıgül'ün şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

Serkan Korkutata'nın geçmişteki ticari ilişkileri arasında Melih Gökçek ailesiyle ilişkilendirilen Beyaz TV de bulunuyor.

Soruşturma genişliyor: Ömer Sarıgül'ün ortakları da gözaltında

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel dahil 22 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni dalgalar da sürüyor. Bugün 10 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltılar arasında eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Davut Kaymak, Metin Mevlüt Sarıgül, Emir Sarıgül'ün iş ortakları Gençağa Meriç, Ahmet Meriç ve Mehmet Meriç de bulunuyor.

'İtirafçı Emir Sarıgül' iddiası

Bir süredir Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül'ün itirafçı olduğu iddiaları gündemdeydi. Bu iddialar dün itibarıyla tekrar tartışılmaya başlandı.

Gazeteci Enver Aysever de YouTube kanalında dün Mustafa Sarıgül'le görüştüğünü söyledi. Mustafa Sarıgül'ün, Emir Sarıgül'ün itirafçı olup olmadığına ilişkin sorusuna verdiği yanıt şaşırtıcı:

Hayat... Emir'in sağlık sorunları var. Emir'in psikolojisi çok bozuk. Şu anda söylenenleri senin takdirine bırakıyorum. Sen orayı yaşadın, gördün. Takdir senin kardeşim.

Bu sözler Mustafa Sarıgül'ün de iddiaları onayladığı yorumlarına sebep oldu. Sarıgül ise kendisiyle ilgili her şeyi, korumasının ifadelerini ve çocuk istismarı iddialarını yalanlamaya devam etti. Sarıgül, "Öyle bir şey var da (koruma için) beni neden düğününe davet etmiş?" dedi.

Partisinden kendisinin ayrılmasına ilişkin bir talep gelmediğini de öne sürdü. Tutuklu Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de bu işin hiçbir yerinde olmadığını belirtti.

Mustafa Sarıgül ve tutuklanan oğlu itirafçı olduğu öne sürülen Ömer Sarıgül.

Parti parti gezen Mustafa Sarıgül'ü ve yolsuzluklarını unuttuk mu?

soL TV'nin Mustafa Sarıgül videosu, Sarıgül'ün parti parti gezen kısa tarihini hatırlamak açısından önemli.

Yargılama konusu istismar iddiaları bir yana, bugün anlatılan kara para iddiaları yeni değil.

Siyasi partileri nasıl karıştırdığını, ihraç edilip dönmesini, kurup terk ettiği hareketi ve kuramadığı partisini anımsamak, bugünlere nasıl geldiğini anlamamız açısından önem taşıyor.

İstanbul'da rant ve yolsuzluk iddiaları sürekli ismiyle anılan Sarıgül'ün elinin kiri bunlarla sınırlı değil.

Türkiye bu durumu, dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın 2010 yılında kameraların karşısına geçerek yaptığı konuşmadan öğrendi. CHP Genel Sekreteri, Mustafa Sarıgül'ün Deniz Baykal'ı vurdurmak için tetikçi tuttuğunu iddia etmişti.

Sarıgül ve ailesiyle bağlantılı başka pek çok saldırı ve tehdit iddiası da aydınlatılmayı bekliyor.

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