Murat Ağırel'in avukatı: Yalnızca iki soru soruldu, para hareketi sorulmadı, MASAK incelemesi talep ettik

Fon vurgununa ilişkin yaptığı haber nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel, elindeki belgeleri henüz teyit etmediği ve araştırmasını sürdürdüğü bir başka haberle ilgili süreçte, yani haberi henüz yapmamışken “üyesi olmadığı örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklandı.

Murat Ağırel'in avukatı Oğuzhan Aslan, müvekkiline yönelik soruşturmaya ve kamuoyunda dolaşan iddialara ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Ağırel, 16 Ekim'de ev hapsindeyken gözaltına alınmıştı. 19 Ekim'de "örgüte bilmeden yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci önde Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. Metris'in ardından Ağırel, dün Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

‘Para hareketi sorusu yok’

Bazı yayınlarda, Ağırel'e Mustafa Sarıgül ile para ilişkisine dair sorular yöneltildiği ve hesaplarında şaibe bulunduğu öne sürülmüştü. Avukat bu iddiayı reddetti:

Bu yönde hiçbir soru yok. TV100 yayını kamuoyunda bir kafa karışıklığına sebebiyet verdi.

Mali suç soruşturmalarında konu ne olursa olsun herkese aylık kazanç, mal varlığı ve ortak olunan şirketler gibi rutin soruların yöneltildiğini söyleyen Aslan, bunların soruşturmanın doğasından kaynaklandığını ifade etti.

Bu soruların okunmasından yola çıkılarak Ağırel'in hesaplarında şaibe varmış gibi bir izlenim yaratıldığını savunan avukat, "külliyen yanlış" diye niteledi.

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Savcılık ve emniyette aynı iki soru

Avukatın aktardığına göre Ağırel'e hem emniyette hem savcılıkta yalnızca iki soru yöneltildi:

Sinan Çampınar'ın "Belgeler Sarıgül Ailesi'ne verilmiş olabilir" yönündeki beyanına ne diyorsunuz?

Size teslim edilen belgeleri neden haberleştirmediniz?

"Çampınar'ın 'bende bir izlenim oluştu' şeklinde bir ifadesi var. 'Götürdü verdi' diye bir şey söylemiyor. Bize sadece bundan soru soruluyor" diyen avukat, somut bir isnat yöneltilmediğini söyledi. Ağırel'in ifadesinin tam metninin de Onlar TV tarafından yayınlandığını hatırlattı.

‘Suçlama her aşamada değişti’

Avukata göre suçlama süreç boyunca üç kez değişti:

Emniyette 'kara para aklama' dediler. Savcılıkta 'örgüt üyeliği' dediler. Sevk yazısında 'üye olmamakla beraber yardım etme' oldu. Her aşamada sevk maddemiz değişti.

Gözaltı sırasında da yalnızca Sinan Çampınar adlı birinin şikayetçi olduğunu belirtilmişti. Ağırel'in "Ne alakam var Sinan'la benim, beni neyinden şikayet ediyor?" sorusu yanıtsız kaldı. 217/A’dan da bahsedilemezdi çünkü ortada yayımlanmış bir haber yoktu.

Evde yapılan aramada bilgisayar ve tablete el konuldu. Telefon ise bir önceki soruşturma kapsamında zaten emniyetteydi.

Ağırel'in avukatı Oğuzhan Aslan

Ağırel: Ben ne sizin dediğinize itibar ediyorum ne karşı tarafın dediğine

Soruşturmanın dayanağı, Almanya'da yaşayan iki Alman vatandaşı ile Sinan Çampınar'ın suç duyurusu. Şikayetçilerin ana muhatabı Sarıgül Ailesi.

Avukatın anlatımına göre şikayetçiler Ağırel'e fotoğraf, video ve iki dekont gönderdi. Gazeteci ise bunların tek başına bir isnadı kanıtlamadığını belirterek daha fazla belge istedi.

Ağırel'in şikayetçilere şu sözleri söylediği aktarıldı:

Ben elime geçen her kulis bilgisini haber yapan bir gazeteci değilim. Belge gönderin, anlattıklarınızla tutarlıysa karşı tarafa da sorarım.

Aslan'ın aktarımına göre Ağırel, kendisine iletilen belgeleri Almanya'daki kaynakları aracılığıyla doğrulatmaya çalıştı ve haberin karşı tarafına da soracağını Çampınar'a bildirdi. Mustafa Sarıgül ile ailenin avukatı, Cumhuriyet gazetesinde Ağırel'le görüştü. Görüşme karşılıklı rızayla kayda alındı. Avukat, Sarıgül ailesinin avukatının bu görüşmede, ilgili dekontlara ilişkin bankadan yazı alacaklarını söylediğini aktardı.

O görüşmede Aslan’ın anlattığına göre Ağırel şunları söyledi:

Ben ne sizin dediğinize itibar ediyorum ne karşı tarafın dediğine. İkisini de araştıracağım, hakikat neyse onu yazacağım.

Avukat, Çampınar'ın Ağırel'le iletişime geçmeden önce Sarıgül Ailesi'nin muhasebecisini arayarak gazetecinin haber yapacağını söylediğini de belirtti. Ağırel bunu Cumhuriyet’teki mektubunda şöyle anlattı:

Sarıgül’ün avukatı bana, Sinan Çampınar’ın Sarıgül’ün muhasebecisine ‘Türkiye’nin en iyi 5 gazetecisine haber yaptırıyorum’ dediğini söyledi. Tabii bu durumu muhasebeciler Sarıgül’e söylemiş. Sarıgül de bunu avukatı Hüma Hanım’a iletmiş. Hüma Hanım da avukatım Gamze Pamuk’a ulaşmış. Hatta haberi Timur’un yaptığını sandıkları için önce Timur’la görüşmek istemişler. Gamze Pamuk da ‘Murat Ağırel araştırıyor’ demiş ve numaramı vermiş.

‘Her belgeyi haber yapmak, savcılığa sunmak zorunda değil’

Sevk maddesinde, Ağırel'in elindeki belgeleri araştırmadığı ve savcılığa sunmadığı yönünde bir ifade yer alıyor. Avukat bu yaklaşıma şöyle itiraz etti:

Her belgeyi haber yapmak, savcılığa sunmak zorunda değil. Canı istemez, böyle bir haber yapmayacağım diyebilir. Böyle bir zorunluluk yok.

Ağırel'in, bu görüşmelere ve yazışmalara ilişkin elindeki tüm bilgi ve belgeleri savcılığa kendisinin teslim ettiğini vurguladı.

‘Bütün hesapları incelesinler’

Yandaş medyada Ağırel hakkındaki ifadelere yönelik avukat şöyle karşılık verdi:

Bu insanlar yüzyıllardır aynı şeyleri söylüyor. Adamın ne ajanlığı kaldı ne başka bir şey. Ne çıkabilir ki Murat Ağırel'den?

Savcılıktan, Ağırel'in ve yakınlarının mali kayıtlarının incelenmesini kendilerinin talep ettiğini belirten avukat, şöyle konuştu:

Siz almayı düşünmüyorsanız bile biz istiyoruz. Bütün banka hesaplarını getirin. Sadece kendisinin değil, ikinci ve üçüncü derece akrabalarının, yakın arkadaşlarının hesaplarını da inceleyin, MASAK raporu alın.

Murat Ağırel'in ev hapsi cezası sonrasında, tutuklanmadan günler önce paylaştığı fotoğraf.

Suç duyurusunda bulunacaklar

Aslan, Ağırel’in şu sözlerini hatırlattı:

'Ne kendimi ne ailemi ne arkadaşlarımı mahcup edecek bir şey yapmadım. İstediklerini yazıp çizebilirler. Alnım açık, başım dik. Hodri meydan.'

Ağırel'in "kendisine gelen dosyaların bir bölümünü haberleştirdiği, geri kalanında ise haberin muhatabı zenginlerle menfaat karşılığı anlaşarak haberleri örtbas ettiğini" öne süren kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyuran Aslan, "İsnat yok, ispat yok, delil yok, tek bir şahit bile yok, iftirayı at, geç, karalayalım” dedi.

Ağırel sormaya devam ediyor

Yani sahte haber yapmadığım için, daha önce yasadışı bahis irtibatını yazdığım Ömer Sarıgül ve Mustafa Sarıgül ile örgüt arkadaşı oldum.

Bu sözler tutuklandıktan sonra Cumhuriyet’teki köşesinde yazan Ağırel’in.

Bugün yazdığı yazısında da sorular sormaya devam ediyor.

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