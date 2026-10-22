İletişim emekçileri 24 Ekim'de sokağa çıkıyor: 'Artık yeter, nefes alamıyoruz!'

Patronların Ensesindeyiz (PE) İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, son dönemde gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik artan yargı baskısı, sansür ve tehditlere karşı 24 Ekim Cumartesi günü alanlara çıkma kararı aldı.

İktidarın yargıyı bir sopaya ve devletin tüm olanaklarını baskı aracına dönüştürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu durumun temelinde "toplum üzerindeki kontrolü kaybetme korkusunun" yattığı vurgulandı.

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Siyasi iktidarın halkın haber alma hakkını gasbederek ülkeye bir istibdat düzeni dayatmaya çalıştığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak iktidarın çaresizlikle başvurduğu baskı, sansür ve tehditler gerçeğin sesini kısamayacak. Gazetecilik teslim alınamayacak! Tüm meslektaşlarımızı bu kuşatmaya karşı ses çıkarmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Artık yeter, nefes alamıyoruz!"

"Gazeteciliğin kuşatılmasına karşı alanlardayız!" şiarıyla meslektaşlarını yan yana gelmeye çağıran PE İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'nın 24 Ekim Cumartesi günü için duyurduğu eylem takvimi ve buluşma noktaları ise şöyle:

İstanbul: Kadıköy Boğa Heykeli - 13.00

Ankara: Kolej Kavşağı - 14.00

İzmir: Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi - 14.00

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