Halk TV önünde 'dayanışma' eylemi: 'Basına saldırı, muhalefete saldırıdan bağımsız değil'

Yeni Parti'nin çağrısıyla, kayyım atanan ve yayınları durdurulan Halk TV'nin İstanbul stüdyosu önünde "Halk TV Dayanışma Mitingi" yapıldı.

DİSK, KESK, TMMOB, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu yaptı. Arslanoğlu, "Halk TV’ye el koyanlar, TELE1’e el koyanlar; Tuğba Tekerek’i, Murat Ağırel’i, İsmail Arı’yı, Ali Tarakçı’yı, Selahattin’i, Fatih’i, Hasan’ı, Şaban’ı, Mustafa Balcı’yı, Derya’yı, Erdal Süsem’i, Erol Zavar’ı, Hatice’yi, İrem’i, Merdan Yanardağ’ı, Mustafa Gök’ü, Nadiye Gürbüz’ü, Sami Tunca’yı tutuklayanlar; sesimizin kısılacağını sananlar, bu toprakların yetiştirdiği Yaşar Kemal’i hiç okumamış. Bilmiyorlar ki her haksızlığa karşı duran, 'Yeter artık' diyen yürek, Toroslar’dan yükselen bir adalet çığlığıdır. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir, yollar bizimdir, eller bizimdir" dedi.

Arslanoğlu, "Fon vurgunlarıyla, imar ve rant vurgunlarıyla, vergi aflarıyla, kur korumalı talanlarla cebimizdeki son kuruşu çalanlar; emekliyi, emekçiyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edenler çok iyi biliyorlar ki Halk TV susarsa MESEM’deki çocuk işçinin çığlığı, ilkokuldan üniversiteye dert küpüne dönmüş öğrencilerin sesi duyulmayacak. Halk TV susarsa iş cinayetlerine kurban verdiklerimizin, haksız şekilde işten atılan emekçinin, açlık sınırında yaşayan emekçinin, emeklinin, çiftçinin, halkın sesi duyulmayacak. Halk TV susarsa yalan, talan, vurgun ve soygun düzeni karanlıkta kalacak, halk olanları duymayacak" şeklinde konuştu.

'Orta ve uzun vadeli hesaplar çok daha karanlık'

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV önünde düzenlenen dayanışma mitinginde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en büyük siyasi kumpas davası Silivri'de görülürken, tam da Ekrem Başkan'ın savunma yapacağı gün, Halk TV'yi bastılar, yayını durdurdular, kanala kayyım atadılar. Daha iddianame ortada yokken, dünya kadar iftira havada uçuşuyor iken, aslı astarı olmayan bilgiler yandaş basına servis edilirken, büyük bir öz güvenle canlı yayın istedik. O günlerde savcılarına, AK Parti yargı kollarına güvenenler dediler ki, 'Olsun yayın, millet görsün her şeyi.' Götürdük, meclise sunduk, parlamentodaki sağdan soldan tüm muhalefet partileri destek verdi, ama yayınlansın diyenler bir anda çark ettiler. Çünkü hakikatten kaçıyorlar, iftiraları duyulmasın istemiyorlardı. Aylarca bekledikten sonra nihayet Ekrem Başkan, bütün iftiraları, bu ülkenin iktidarı değiştirme umudunu hedef alan o iddianameye karşı savunma başlamadan dört saat önce Halk TV'ye geldiler, burayı bastılar, yayını durdurdular" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Kayyımın kısa vadeli iki hedefi vardı. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının duyulmasını engellemek. Bir tanesi de asrın vurgununun, fon vurgununun üzerine giden en çok izlenen haber kanalını susturmaktı. Bir tarafta kendinden sonraki iktidara darbe girişimi, kendinden sonraki cumhurbaşkanı adayını hedefe alarak onu siyaseten yok etme girişimi, diğer tarafta çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu, kendisine oy veren seçmenini dolandıran kara düzeni deşifre edenlerin sesini kesme girişimi vardı. Orta ve uzun vadeli hesaplar çok daha karanlık. Muhalefetin sesini tamamen kesmeye niyetlenmişler. O yüzden basına saldırı, muhalefete saldırıdan bağımsız değildir. Muhalefeti adaysız, partisiz, lidersiz bırakmak, milyonlarca insanın sesini kesmek bu kirli oyunun iki bileşenidir. Bu organize darbeye karşı ya direneceğiz, ya bunlara teslim olacağız. Ben bu meydanı görüyorum. Teslim olmayacağız, direneceğiz. Eninde sonunda biz kazanacağız."

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