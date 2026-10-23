İsmail Arı'nın avukatı: Ortada suç yok, gazetecilik yaptığı için tutuklandı

BirGün muhabiri gazeteci İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine yürütülen soruşturmada 21 Ekim'de tutuklandı.

Kendisine belirtilen saatte ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne giden İsmail Arı, gözaltı alınmıştı. Gerekçe yine aynıydı: "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma."

Avukatı Taylan Arı'ya tutukluluk sürecine ilişkin değerlendirmelerini sorduk.

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'Cezaevinde yatmasını gerektirecek bir neden yok'

Avukat Taylan Arı, hukuka göre müvekkilinin cezaevinde tutulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığını belirtiyor.

Tutukluluğa gerekçe olarak gösterilen unsurun, İsmail Arı'nın Ebubekir Şahin'e yönelttiği sorular ve sosyal medya paylaşımları olduğunu belirten avukat, Arı'nın şu an hukuka aykırı bir şekilde içeride bulunduğunu vurguluyor.

217/A gerekçesi iddialarla örtüşmüyor

Taylan Arı'ya göre tutuklamada dayanak yapılan TCK 217/A maddesi, iddia edilen fiillerle örtüşmüyor. Madde, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayanlar" için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngörüyor. Taylan Arı, ortada bu unsurları taşıyan bir fiil bulunmadığını, dolayısıyla suça konu edilebilecek bir suçun ve haberin dahi olmadığını söylüyor.

Avukat, sürecin tutarlılıktan uzak ilerlediğine de dikkat çekiyor.

Karşılarında net bir tavır ve tutarlı bir durum bulunmadığını söyleyen Taylan Arı'ya göre, iddia edilen fiillerle uygulanan tedbir arasındaki uyumsuzluk tutukluluğu hukuki zeminden uzaklaştırıyor.

'Kaçma şüphesinden söz etmek çok zor'

Tutukluluk kararında gerekçe olarak "kaçma ve delil karartma" şüphelerinin yazıldığını belirten Taylan Arı, bu gerekçelerin de tutarlı olmadığını anlatıyor. Arı'nın yalnızca dört ay önce, hiçbir adli kontrol şartı uygulanmaksızın cezaevinden tahliye edildiğini hatırlatan avukat, ifadeye çağrıldığında kendi iradesiyle giden birinin kaçma şüphesi taşıdığını ileri sürmenin oldukça güç olduğunu ifade ediyor.

İsmail Arı'nın Haziran ayında, savcının tutukluluğun devamı talebine rağmen herhangi bir adli kontrol şartı uygulanmaksızın tahliye edildiğini de hatırlatıyor.

'Gazetecilik suç değildir'

"İsmail'in iyi gazeteciliğine hepimiz şahidiz" diyen avukat Taylan Arı, İsmial Arı'nın yıllardır sorumluluk bilinciyle, kamu yararını gözeten bir habercilik yaptığını, yönelttiği soruların ve yaptığı paylaşımların da bu mesleki faaliyetin doğal bir parçası olduğunu söylüyor. Gazetecinin soru sormasının, iktidar sahiplerini ve kamusal görev yapmış isimleri sorgulamasının suç sayılamayacağını belirten Taylan Arı, "Yapılan şey gazeteciliktir. Ve suç değildir" diyor.

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