Merdan Yanardağ: İfade vermeden TELE1'e kayyım atadılar, ilk duruşmaya çıkmadan satmaya kalkıyorlar

24 Ekim 2025 akşamı saatler 19.30’a yaklaşırken TELE1 Ana Haber bülteni sürerken kanala baskın yapıldı. Henüz Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltında ifade bile vermemişken kanala el konuldu. Ekranda TELE1’in duyulan son sözü, “Yalanlara teslim olmayın”dı.

Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimi kanala kayyım olarak atandı. Şimdiyse TELE 1'in satış süreci resmen başlatıldı.

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, Silivri Cezaevi'nden soL Haber’in sorularını yanıtladığı mektubunda, TELE1'in satış kararına tepki gösterdi. Yanardağ, kanalın satış sürecini ”yakın tarihin en önemli medya olaylarından biri” olarak tanımlayarak, “Şimdi onu siyasal bir zorbalıkla satmaya ve yağmalamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

TELE1'e yönelik operasyonun temel amacının muhalif basını susturmak olduğunu belirten Yanardağ, “Öncelikli amaç, TELE1'in olmadığı bir medya ortamı yaratmaktır. Mali ve siyasi baskılarla boyun eğdiremedikleri TELE1'in olduğu bir medya ortamında 19 Mart darbesini sürdüremezlerdi. Bu nedenle hukuku çiğneyerek daha ben ifade bile vermeden önce kayyım atadılar, şimdi de henüz ilk duruşmaya çıkmadan yok pahasına satmaya kalkıyorlar” dedi.

'11 Mayıs'taki duruşma öncesi aceleleri var'

Yanardağ, ilk duruşmanın 11 Mayıs'ta Silivri'de görüleceğini hatırlattı. Satış sürecinin hızlandırılmasını bu duruşmaya bağlayan Yanardağ, “Aceleleri var. Değerinin 10'da, 15'te birine bir yandaşa devrederek emeklerimizi yağmalamayı planlıyorlar. İlk mahkemede ben, bu kumpas iddianamesini yırtıp atacak, bu haksızlık ve saldırı ile mücadele edeceğim” ifadelerine yer verdi.

Yanardağ’ın mektubu şöyle:

Son yılların, hatta yakın tarihin en önemli medya olayı TELE1'e el konulmasıdır. Şimdi onu siyasal bir zorbalıkla satmaya ve yağmalamaya çalışıyorlar. TELE1'e el konularak, beni ve arkadaşlarımızı susturmaya çalıştıkları bu kumpasın 19 Mart darbe sürecinin en önemli etaplarından biri olduğu açıktır. Akıl ve havsala almaz bir kumpaslar davası, yalana ve iftiraya dayalı bir suçlama ile yapılan bu esas olarak başarısız operasyon, muhalif medya alanını dizayn etme girişimidir. Öncelikli amaç, TELE1'in olmadığı bir medya ortamı yaratmaktır. Çünkü, TELE1 sosyalist gazetecilerin kurduğu ve yönettiği, yurtsever, halktan yana yayın yapan, en geniş toplum kesimlerine ulaşan, yaygın izlenen çok etkili ve bu anlamda başarılı bir medya kurumu haline gelmişti. Sınırları aşmıştı. Mali ve siyasi baskılarla boyun eğdiremedikleri TELE1'in olduğu bir medya ortamında 19 Mart darbesini sürdüremezlerdi. Bu nedenle hukuku çiğneyerek daha ben ifade bile vermeden, önce kayyım atadılar, şimdi de henüz mahkemeye, ilk duruşmaya çıkmadan yok pahasına satmaya kalkıyorlar. Emperyalizm ile utanç verici ve kirli bir işbirliği içinde olanlar, bu ülkenin yurtseverlerini "casusluk" ile suçlamaya yelteniyor. Kalleşçe pusu kuruyorlar. Hiçbir somut kanıta dayanmadan iftira atmaya -hukuk adına utanmadan- devam ediyorlar. İlk duruşma 11 Mayıs'ta Silivri'de. Bu nedenle aceleleri var. Değerinin 10'da, 15'te birine bir yandaşa devrederek emeklerimizi yağmalamayı, halka, izleyicilerine, çalışanlara ait olan bir televizyona 'çökmeyi' planlıyorlar. Bu zorbalığa ve hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğim. İlk mahkemede ben, bu kumpas iddianamesini yırtıp atacak, bu haksızlık ve saldırı ile mücadele edeceğim. Bu yağma ve hukuksuzluğun hesabını bir gün mutlaka soracağız. Bunun için fazla beklemeyeceğiz. Hep birlikte mücadele etmeliyiz. Merdan Yanardağ Silivri Zindanı 2 Mayıs 2026

TELE1 nasıl satış aşamasına geldi?

TELE1 televizyonu, 24 Ekim 2025 akşamı saat 19.30 sularında ana haber bülteni yayındayken polis baskınına uğramış ve baskının ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanmış, yönetime ise TMSF tarafından kayyım atanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kanalın satış süreci resmen başlatıldı.

TMSF'nin belirlediği şartlara göre, kanalın hak, varlık ve sözleşmelerinden oluşturulan "TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", 28 milyon Türk Lirası muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 16 Haziran saat 16.00'ya kadar kapalı zarf usulüyle teklif vermesi ve 2 milyon 800 bin lira teminat yatırması gerekiyor. Açık artırma ise 17 Haziran'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Yanardağ, tutuklanma sürecinden önce kanalı satması yönünde kendisine "dostça" adı altında dolaylı uyarılar ve teklifler geldiğini açıklamıştı.

Kanalı satmayı kabul etmesi halinde "tutuklanmayabileceğini" ifade eden Yanardağ, "Eğer satsaydık ben tutuklanmayabilirdim. Zaten teklif sahipleri çok dolaylı şekilde 'Artık biraz rahat yaşamayı hak ettiğimi' söyleyerek uyarı da yapmışlardı. Alacağımız parayla, istersek daha sonra başka bir medya organı kurabilirdik. Sözüm ona, ‘dostça’ tekliflerdi bunlar" diyerek söz konusu teklifleri reddettiklerini belirmişti.