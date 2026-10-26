Sarıgül soruşturmasında gözaltına alınmıştı: AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

Yeni Parti Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül'ün de tutuklandığı “kara para” soruşturması kapsamında, AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata gözaltına alındı. Eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın oğlu, AKP Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata’nın yeğeni olan Serkan Korkutata, gözaltına alındığı İstanbul'dan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü.

Korkuata'nın savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı bildirildi.

Gazete Pencere’nin haberine göre Emir Sarıgül'ün kurucuları arasında bulunduğu Maritza İnşaat'ın yönetim kurulu üyesi olan Korkutata'nın geçmişte Melih Gökçek ailesiyle ilişkilendirilen Beyaz TV'nin hissedarları arasında bulunduğu da biliniyor.

Beyaz TV’nin kurucu ortakları arasındaydı

Serkan Korkutata'nın geçmişteki ticari ilişkileri arasında Melih Gökçek ailesiyle ilişkilendirilen Beyaz TV de bulunuyor. Ticaret sicili kayıtlarına göre Korkutata, 19 Şubat 2009 tarihinde Ses Televizyon Radyo Yayıncılık şirketinin yönetimine seçildi. Şirketin Nisan 2010'da Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yayıncılık A.Ş. unvanını almasının ardından da hissedarlar arasında yer aldı.

Gökçek döneminde 56 ihale

Eski Refah Partisi milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın oğlu Serkan Korkutata'nın adı, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ailesine ait şirketlerin belediyeden aldığı ihalelerle de gündeme geldi. Cumhuriyet'ten Sena Yaşar’ın 2019 yılında belediye müfettişlerinin tespitlerine dayandırdığı haberine göre Serkan ve Fuat Korkutata kardeşler, 2013–2017 yılları arasında dokuz farklı şirket üzerinden belediyeden 56 ihale aldı. Haberde, bunlardan dokuzunun toplam bedelinin 256 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Korkutata ailesiyle bağlantılı şirketlere Metro ve Ankaray istasyonlarında 60 büfenin kiralanması da tartışma konusu olmuş, 11 Temmuz 2017'de imzalanan sözleşmeler kapsamında büfelerin her birinin aylık 875 liradan kiralandığı basına yansımıştı.

1546 araçlık otoparka yıllık 315 bin lira kira

Aynı haberde Serkan Korkutata'nın sahibi olduğu belirtilen Sönmez Ltd. Şti.'ye, Ankara'daki Göksu Parkı'nda bulunan 1546 araç kapasiteli otoparkın 25 yıllığına, yıllık 315 bin lira bedelle kiralandığı yer aldı.

Belediye müfettişlerinin incelemelerine göre otoparkın aylık ortalama geliri 1 milyon liranın üzerindeyken yıllık kira bedeli 315 bin lirada kaldı. Üstelik söz konusu kira bedelinin tamamının tahsil edilemediği ve hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

Aynı şirketin Göksu Parkı'ndaki 62 kişilik sinema, spor sahaları, eğlence alanları ve kafeleri de aylık 10 bin liraya kiraladığı aktarıldı. Harikalar Diyarı'ndaki oyun alanları, büfeler, dükkânlar ve çay bahçelerinin aylık 7 bin liraya, Mogan Gölü Parkı'ndaki eğlence işletmeleri ise aylık 4 bin 500 liraya kiralandı.

Korkutata'nın Başkent Eğlence Merkezi şirketine de Altınpark'taki sekiz vagonlu gezi treni işletmesinin aylık 1250 lira karşılığında 10 yıllığına kiralandı.

Koru Grup’tan belediyeye zırhlı araç

Serkan Korkutata'nın sahibi olduğu Koru Grup İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de Gökçek döneminde belediyeyle yaptığı sözleşmelerle gündeme gelmişti.

BirGün'den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2016 ve 2017 yıllarında başkanlık makamında kullanılmak üzere Koru Grup'tan iki zırhlı araç kiraladı. İlk araç için 120 bin, ikinci araç için 165 bin liralık sözleşme imzalandı. Toplam 26 aylık kiralama karşılığında şirkete 285 bin lira ödendi. Araçlardan birinin 12 silindirli, 5970 cc motor hacmine sahip ve VR9 balistik koruma sınıfında olduğu belirtilirken, ikinci aracın kiralanmasına ilişkin ihalenin ise Melih Gökçek'in görevinden ayrılmasından yaklaşık bir ay önce açıldığı aktarıldı. Koru Grup'un belediyeyle ticari ilişkisi araç kiralamalarıyla sınırlı değil. Ankara'daki One Tower konutlarının önünde bulunan belediyeye ait 920 metrekarelik işyeri de şirkete aylık 2 bin 500 lira bedelle 10 yıllığına kiralandı. Şirketin belediyenin hayvan parkına yönelik hayvan temini işini de üstlendiği basına yansıdı.

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