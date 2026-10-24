Tutuklu gazeteci Ağırel'den Osman Gökçek iddiası: 'Yurtdışında 13 şirketle bağlantılı 150 milyon avroluk yatırım var'

Yapmadığı haber yüzünden Sarıgül Ailesi soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet'teki köşesinde Osman Gökçek hakkında yeni iddialar gündeme getirdi.

Sinan Çampınar ile yaptığı görüşmede, Gökçek'in yurtdışındaki 13 şirketle bağlantılı 150 milyon avroluk yatırımları bulunduğunun öne sürüldüğünü aktaran Ağırel, iddiaları Gökçek'e sorduğunu ancak yanıt olarak yalanlama aldığını belirtti.

Ağırel, savcılığın kendisine yönelttiği sorulara da yanıt vererek söz konusu iddiaların araştırılması çağrısında bulundu.

Tutuklanmasına ilişkin savcılıkta kendisine yöneltilen soruları aktaran Ağırel, "Savcılık makamı bana iki soru sordu. Biri ‘Bu haberi neden yapmadın?’, diğeri ise ‘Belgeleri Sarıgül’e mi verdin?’" diye yazdı.

Ağırel'in avukatı Oğuzhan Aslan da soL'dan İrem Yıldırım'a konuşmuş, "Yalnızca iki soru soruldu, para hareketi sorulmadı, MASAK incelemesi talep ettik" demişti.

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Ağırel, haber yapmama gerekçesinin kendisine belge sunulmaması olduğunu hatırlattı. Öncesi ve sonrası belli olmayan videolar ile gizli ses kayıtlarını savcılığa teslim ettiğini aktardı.

Sarıgül Ailesi'ne belge verdiği iddiasını da reddeden Ağırel, aileyle herhangi bir yakınlığı bulunmadığını, avukatlarıyla görüşerek iddiaları sorduğunu ve bunların yalanlandığını kaydetti. İddiaları kaynaklarından doğrulamaya çalıştığını ancak yanıt alamadan tutuklandığını ifade etti.

'Sinan Çampınar görüşmesi Gökçek dosyayla ilgili': 150 milyon avroluk yatırım iddiası

Sinan Çampınar ile yaptığı görüşmenin Gökçek Ailesi'ne ilişkin dosyayla ilgili olduğunu belirten Ağırel, Çampınar'ın Osman Gökçek'in, ortakları Kai ve Marc'a ait 13 şirketle bağlantılı 150 milyon avroluk yatırımları bulunduğunu öne sürdüğünü ifade etti.

Ağırel'in aktardığı iddiaya göre Gökçek, konsoloslukta bir kişiye vekâlet verdi ve söz konusu kişilerle birlikte Almanya'dan İspanya'ya özel uçakla seyahat etti. Çampınar, vekâlet belgesi, fotoğraflar ve uçuş faturalarının elinde bulunduğunu ileri sürdü.

Ağırel, bu iddiaları Osman Gökçek'e yönelttiğini ancak Gökçek'in iddiaları kabul etmediğini belirtti. Çampınar'ın ifadelerinin savcılık tarafından dikkate alındığını hatırlatan Ağırel, aynı kişinin Gökçek hakkındaki anlatımlarının da ihbar olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ağırel, Sinan Çampınar ile yaptığı telefon görüşmesinde haber kaynaklarına yönelik baskı iddialarının da gündeme geldiğini aktardı.

Ağırel ayrıca bir avukatla yaptığı görüşmenin gizlice kaydedildiğini, bu kayıtların başkalarına ulaştırıldığını ve kayıtlarla bağlantılı kişilerin tespit edilerek baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Ağırel'den savcılığa beş soru

Osman Gökçek hakkındaki iddiaların araştırılması gerektiğini belirten Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönelttiği beş soruyla açıklamasını tamamladı:

Osman Gökçek hakkındaki iddia doğru mudur?

150 milyon avronun kaynağı nedir?

Haber kaynaklarım baskı altına alınmış mıdır?

Gökçekler ile ilgili soruşturma kapatılmış mıdır?

Gizlice alınan ses kayıtları Osman Gökçek'e nasıl ulaşmıştır?

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