Sarıgül soruşturması: Koruması dahil 5 gözaltı

İki oğlu ve eski eşi tutuklanan Yeni Parti Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruması Beşir Ömer Demir dahil 5 kişi, Sarıgül ailesiyle ilgili kara para aklama soruşturmasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimler şöyle: Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı.

Dokunulmazlığının kaldırılması istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir daha adım attı.

Mustafa Sarıgül'ün anayasal yasama dokunulmazlığı bulunması sebebiyle, hakkındaki dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul başsavcılığının 16 Ekim’deki açıklamasına göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.’nin şikayetiyle başladı.

İki ismin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklandığını, Sarıgül ailesiyle ilgili bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettiğini, fakat bunun ardından tehdit edildiklerini söylediği aktarıldı.

Soruşturmada Sarıgül’ün oğulları Ömer ve Emir ile gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül’ün eski eşi ve siyasetçi Aylin Kotil dahil 16 kişi tutuklu. Sarıgül kardeşlere "kara para aklama" ve "tehdit" suçlamaları yöneltiliyor.

Gazeteci Timur Soykan, Murat Ağırel’le ilgili “Murat elindeki belgeleri yeterli bulmadığı için bir süre haberi beklemeye almıştı. Bir gazeteci sadece haber hazırlamak istediği için iftiralara maruz kalabiliyor. Maalesef bunu daha önce de yaşadık. Dostumuz Murat Ağırel’in suçsuzluğuna şahidiz” demişti.

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