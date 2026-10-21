Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sarıgül, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

soL Haber'de yer alan haberleri desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Soruşturmada milyonlarca avroluk iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma, Alman vatandaşları K.P. ve M.B’nin şikâyetleri üzerine başlatıldı. Şikâyetçiler, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paraların aklandığını ve yatırım sözleşmelerine uyulmadığını öne sürdü.

Şikâyetlerde 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı iddiaları yer aldı.

Başsavcılık, müştekilerin ifadeleri ile sundukları ses ve görüntü kayıtlarının, soruşturma kapsamında elde edilen delillerle birlikte değerlendirildiğini bildirdi.

Murat Ağırel de tutuklananlar arasında

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül’ün diğer oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı. İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Müştekiler, ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini iddia etti. Ağırel’in çalıştığı Onlar TV tarafından yapılan açıklamada ise Ağırel’in iddiaları doğrulatmak için belge talep ettiği ve Sarıgül ailesinin avukatlarına başvurduğu belirtildi. Avukatların, kendilerine iletilen uluslararası para transferi belgesinin sahte olduğunu savunduğu ve Ağırel’in bu nedenle iddiaları doğrulamadan yayımlamadığı aktarıldı.

Başsavcılık, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrıca değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirmişti. Soruşturma sürüyor.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.