Altınbaş Holding ile Titanic Hotel'in iki üst düzey yöneticisi gözaltına alındı

İstanbul'da yurt içi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 kişiden şu ana kadar 12'si gözaltına alındı.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fon krizi ve vurgunların seyrine, bu süreçteki gerçeklere işaret etmeye devam ediyoruz. soL'un bu haberlerine destek vermek isteyen tüm okurlarımızı abone olmaya çağırıyoruz.

3 kişi daha tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında bu sabah 3 kişi daha tutuklanmıştı.

Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklanırken Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren'e ise ev hapsi cezası verilmişti.

Ne olmuştu?

Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında gazeteci Murat Ağırel de yer almıştı.

Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül de tutuklanmıştı.

Altınbaş Ailesi'nin adı fon vurgununa da karışmıştı. Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alınmıştı. 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 26 kişi yakalanmıştı. Mal varlığına el konulan Altınbaş Holding’in rant ve vurgun karnesini soL'da haberleştirmiştik.

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