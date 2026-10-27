'Kara para' soruşturması: 'Sarıgül 150 milyon avroluk otelin gizli ortağı' iddiası

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik “kara para” soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün gözaltına alınmıştı.

Kara para aklama ve mali usulsüzlük soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün de teslim oldu.

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Sabah'taki habere göre, gizli tanık, Antalya Belek'teki 150 milyon avro değerindeki Titanic Deluxe Otel'e Sarıgül'ün "yüzde 50 gizli ortak" olduğunu öne sürdü.

Soruşturma dosyasına giren gizli tanık "A3M2LK48"in ifadesinde Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde imar işlemlerinden sağladığı kayıtdışı gelirleri gayrimenkul ve turizm yatırımlarına kaydırdığını iddia etmişti.

Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün'e gizli tanığın iddiaları sorulurken, sorguları tamamlanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotels YKB Yardımcısı Temel Aygün'ün de aralarında yer aldığı 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sofu Altınbaş, İbrahim Avcı ve Ramazan Argün hakkında tutuklama talep edildi. 6 sanık hakkında yurtdışı yasağı istenirken, 5 sanık hakkında da ev hapsi talep edildi. Bir sanık ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sofu Altınbaş'a savcılıkta 600 milyon avro sorusu

Gizli tanık ifadesinde, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde "Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi dev projelerin imar rantından elde ettiği milyar dolarlık rüşvet paralarını legalleştirmek için Altınbaş Ailesi'ni kullandığını, 2008'deki evlilikle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon avro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını" iddia etmişti.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'a da savcılık sorgusunda gizli tanığın 600 milyon avro iddiasının sorulduğu öğrenildi.

Sarıgül Ailesi'nin mal varlığı değerlerini yurtdışına kaçırmasına aracılık eden 9 kilit isim arasında yer aldığı öne sürülen ve Avrupa'nın dev gıda tedarikçilerinden olan Yayla Türk şirketinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yasemin, gizli tanığın gündeme getirdiği Süzer Plaza'daki 600 milyon avroluk masayı doğrularken masada para konuşulup konuşulmadığını ise "hatırlamadığını" ileri sürmüştü. Yasemin, Çekya'nın başkenti Prag'da Mustafa Sarıgül ve Altınbaş Holding ile birlikte ortak villa inşaat projesi yaptıklarını anlatmıştı.

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