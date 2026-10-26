Yağmayla elde edilen servetten fon vurgununa: Nusret Altınbaş tutuklandı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altınbaş Holding'in patronu Nusret Altınbaş tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Nusret Altınbaş adresinde bulunamamış, daha sonra teslim olmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nusret Altınbaş sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Altınbaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Altınbaş'ın tutuklanmasına karar verdi.

Altınbaş ailesi bu devasa serveti nasıl kazandı?

Altınbaş ailesinin borsa ve fon soruşturmasıyla gündeme gelen devasa servetinin arkasında kamusal kaynakların yağmalanması yatıyor. Akaryakıtta hayali ihracat, Kıbrıs'ta tapu usulsüzlükleri iddialarına Atlas Portföy ve aracı kurumlar üzerinden eklenen on binlerce "küçük yatırımcının" birikimi buharlaştırıldı.

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Peki Altınbaş ailesini nereden tanıyoruz, bu devasa serveti nereden kazandılar ve yüz milyarlarca liralık fon skandalına nasıl bağlandılar?

Görüntüde mücevherat devleri, akaryakıt patronları, banka sahipleri ve vakıf üniversitesi kurucuları…

Özelleştirme yağmaları, sahte evrak ve tapu çeteciliği, ÖTV kaçakçılığı ve yargı içi güç savaşları iddiaları ile gündem olan, son olarak da Borsa İstanbul’u ve iktidarı sarsan devasa fon vurgununun tam merkezindeki bir patron ailesi.

Kıbrıs'tan Kapalıçarşı'ya ve Altınbaş Holding'e

1970’lerde Kıbrıs’a, 1980’lerde ise İstanbul Kapalıçarşı’ya uzanan aile, 1990’lardan itibaren oğulları Ali, İmam, Vakkas, Sofu, Hüseyin ve Nusret Altınbaş ile kurumsallaşarak dev bir holdinge dönüştü.

Ailenin sermaye birikim hatları şu beş ana sütun üzerine kurulu: mücevherat-madencilik (Altınbaş Mücevherat, Assos, Onsa Refinery), enerji-akaryakıt (Alpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş., Alpet Madeni Yağlar), finans-bankacılık (Creditwest Bank/ Kıbrıs ve Ukrayna merkezli offshore/finans ağı), eğitim (Altınbaş Üniversitesi, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı) ile olmazsa olmaz inşaat sektörü.

Sarıgül'le aile ilişkileri

Aile, patron örgütlerinde aktif rol üstlenirken, siyaset sahasında daha "esnek" davrandı. Eski CHP’li Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ailesiyle kurulan dünürlük ilişkilerinden AKP dönemindeki arsa ve ihale tahsisleri bu tablonun özeti niteliğinde.

Kamusal yağmanın bilançosu: Sahte fatura vurgunu, Kıbrıs'ta evrak usulsüzlüğü...

Altınbaş Holding, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu (İSO 500) listesinde şirketleriyle düzenli olarak yer aldı. Sadece akaryakıt ayağındaki Alpet, Türkiye genelinde yüzlerce bayisiyle yıllık onlarca milyar liralık ciroya ulaştı.

Bu devasa kazancın arkasında kamusal kaynakların yağmalanması ve usulsüzlük iddiaları da vardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyet birimlerinin 6 yıl önceki operasyonlarında, grubun akaryakıt ve altın ticareti ayaklarında hayali ihracat ve sahte faturalarla kamuyu yüz milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı. Ali ve Sofu Altınbaş "suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyonun yapıldığı dönemde kamunun yaklaşık 21-22 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı kayıtlara geçti.

Operasyon kapsamında 60 kişiden aralarında Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sofu Altınbaş, daha sonra sağlık sorunları gerekçesiyle ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve aile üyeleri basına yaptıkları açıklamalarda geçmiş yıllardaki bir ticari inceleme nedeniyle sadece bilgilerine başvurulduğunu öne sürdü.

Yani dosya belli ki bir anlaşmayla kapatılmıştı.

Grubun Kıbrıs ayağında ise Girne’deki lüks gayrimenkullerin sahte belgelerle el değiştirmesi operasyonunda holding yöneticisi Vakkas Altınbaş polisin düzenlediği operasyonla mahkeme karşısına çıkarıldı.

Yargı-Yeni Şafak kavgasında da adı geçti

Yargı-Yeni Şafak kavgasındaki arazi vurgununda da Altınbaş grubunun adı geçti.

İstanbul’daki 330 dairelik milyarlık arazinin usulsüz devri iddialarında, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ile iktidar medyasından Yeni Şafak birbirine girmişti. Sürecin odak noktasında yine Altınbaş Grubu vardı.

Fon soruşturmasına nasıl bağlandılar? Borsa çarkı, kara para aklama ve soygun iddiaları

Altınbaş Ailesi’ni son dönemde yargının ve kamuoyunun ana gündemi haline getiren gelişme ise Borsa İstanbul ve karşılıksız fonlar üzerinden yürütülen devasa manipülasyon operasyonu oldu.

Soruşturmada grubun "sermaye piyasalarını bir soygun mekanizmasına dönüştürdüğü" belirtildi.

Holding ile bağlantılı Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Tera Finansal Yatırımlar gibi bazı şirketler üzerinden borsa tahtalarında karşılıksız işlemler, suni fiyat hareketleri ve kaynağı belirsiz para sirkülasyonlarıyla piyasada kaldıraç yaratıldığı iddia edildi.

Yurtdışındaki finans ağları ile Türkiye’deki şirketler arasında matrah kaydırıldığı, karşılıksız fonlar üzerinden yüz milyarlarca liralık kara paranın sistem içerisinde aklamaya tabi tutulduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding ortaklarından Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, İnan Altınbaş gözaltına alındı. Başsavcılık kararıyla aile fertlerinin borsa ve bankalardaki tüm mal varlıkları donduruldu.

Panama Belgeleri'nde Altınbaş kardeşler

Ailenin adı 2016'da da gündeme gelmişti. Panama Belgeleri’ne dair haberlerde altı kardeşin, Nusret, Ali, İnan, Sofu, Hüseyin ve Vakkas Altınbaş’ın adı geçti. Haberlere göre aile İsviçre ve Tayvan bağlantılı şirketler ve hesaplar kullanmıştı. Hesapların 2015'e kadar işlediği belirtilmişti.

SPK biliyordu, Atlas Portföy para toplamaya devam etti

Bu tablo kimsenin bilmediği bir durum değildi.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), 10 Haziran 2026'da “yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin makul şüphe” gerekçesiyle iki karar aldı. Nusret Altınbaş’a IEYHO’da 6 ay işlem yasağı getirdi. Alnus Yatırım’a ve Altınbaş’a Derlüks Yatırım Holding hissesinde 2 yıl yasak koydu. Bu yasak sektör basınında bir aracı kuruma verilen en sert tedbirlerden biri olarak anıldı.

Ancak Atlas Portföy'ün fonları halktan para toplamayı sürdürdü. Sonra 16 Eylül'de Atlas, fonlarında iade taleplerini karşılayamadığını açıkladı. 17 Eylül'de SPK, Atlas’ın 16 fonunu da kapsayan 131 fon için tasfiye kararı aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 187 milyar liralık haksız kazanç tespit edildiğini açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “gönüllü iade olursa sorun yok” diyor.

Altınbaş dosyası vurgunun birkaç “foncu”nun işi olmadığını gösterdi. Kaybedenler ise fona birikimini yatıran on binlerce kişi oldu.

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